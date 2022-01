Efeméride: Nace Orlando Bloom; ésta es la historia de amor con Katy Perry

Orlando Bloom cumple este 13 de enero 45 años de edad y no podría estar en un mejor momento, pues después de consolidar su carrera en Hollywood, actualmente está disfrutando de su etapa como padre junto a Katy Perry, con quien tuvo a la pequeña Daisy Dove. Tras el nacimiento de su hija, la pareja se encuentra más unida que nunca, así que en este día recordamos la historia de amor de éstas celebridades.

El protagonista de 'Piratas del caribe' y 'El señor de los anillos' es uno de los galanes más codiciados de la pantalla grande, pues aunque sólo estuvo soltero tres años después de su divorcio con Miranda Kerr, quien es madre de su primer hijo Flynn Christopher, tiene muchas fans alrededor del mundo que lo consideran un hombre atractivo y elegante, pues siempre está en las principales listas de popularidad.

Orlando Bloom y Katy Perry se conocieron por una hamburguesa

Después de estar una temporada soltero tras su separación en 2013, el originario de Kent, Inglaterra, conoció a la famosa cantante de 'Dark Horse' en Globos de Oro del 2016. Los artistas fueron flechados inmediatamente, pues de acuerdo a lo que declaró Katy a Jimmy Kimmel en 2019, se llevaron muy bien en la ceremonia, al grado que el actor le robó su hamburguesa.

"Nos unimos por una hamburguesa In-N-Out hace unos tres años en los Globos de Oro. Él robó una de mi mesa. Él la tomó y yo dije: '¡Espera! - Oh, wow estás muy guapo. ¡Bien, tómala!' Y luego lo vi en una fiesta y le dije: '¿Cómo están esas cebollas descansando en tus muelas?' Y él dijo, 'Me gustas' ".

Katy Perry y Orlando Bloom iniciaron una relación en 2016 Foto: Instagram @

orlandobloom

Posteriormente, los medios de comunicación captaron a la pareja en el festival de Coachella y en diversos lugares, pero fue hasta mayo de ese año que Katheryn Elizabeth Hudson, nombre real de la cantante, y el actor confirmaron que estaban en una relación sentimental.

Katy Perry y Orlando Bloom rompieron

Después de convertirse en uno de los noviazgos más sólidos, pues siempre se mostraban en las alfombras rojas juntos y se veían muy unidos, decidieron dar una pausa a su relación en 2017. "Antes de que los rumores o falsificaciones se salgan de control, podemos confirmar que Orlando y Katy están tomando un espacio respetuoso y amoroso en este momento", anunciaron en un comunicado.

Pasó todo un año para que la cantante de 'Hot N Cold' y Bloom volvieran a estar juntos, y después, en 2019, se comprometieron en el Día de San Valentín. "Me subí a un helicóptero y él me pidió que me casara con él. Luego aterrizamos en este edificio y después bajamos las escaleras, mi familia y amigos estaban ahí y la mayor cantidad de flores que había visto", narró Katy Perry sobre la sorprendente propuesta de matrimonio.

El nacimiento de su primera hija: Daisy Dove

Los fanáticos estaban esperando la boda entre Katy y Orlando hasta que sorpresivamente, la artista de 37 años anunció en el video musical: "I've never worn white" que estaba esperando a su primer bebé, el cual llegaría en el verano del 2020, al igual que su siguiente material discográfico.

El 26 de agosto del 2020 nació su hija: Daisy Dove. La pequeña ha unido más que nunca a Orlando Bloom y a Katy Perry, pues se les ha visto paseando y disfrutando unas vacaciones en familia. Hasta el momento no hay una fecha para su próxima boda, pero los fans esperan que sea muy pronto.

