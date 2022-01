¿Mónica Naranjo aceptaría hacer una bioserie? Esto fue lo que respondió | VIDEO

Mónica Naranjo es una de las artistas más reconocidas en España y en nuestro país, pues además de sus éxitos, es dueña de una gran voz que destaca por su potencia. Su gusto por la música comenzó desde muy pequeña, pero el gran salto lo dio a los 20 años cuando lanzó su primer álbum, del cual se desprende la melodía "Sólo se vive una vez".

Ahora, ya con 47 años y 27 de carrera artística, se le ha planteado la idea de llevar su vida a la pantalla chica, algo que está de moda entre artistas reconocidos. Sin embargo, esto parece no llamarle la atención, de momento, pues considera que su vida no es nada interesante.

"No me gustaría. Mi vida es muy aburrida. Te lo digo de corazón, soy una persona entregada a la disciplina militar y sobre todo todavía tengo el sentimiento de que sigo en el conservatorio con ese profesor que tanto me enseñó. He tenido una vida de casa, trabajo, casa, trabajo, mis perros mis gatos, mis animales. Pero no he tenido una vida especialmente atractiva en cuanto a mi vida personal", declaró la española en una conferencia de prensa.

Sin embargo, mencionó que sobre su vida profesional siempre ha trascendido a paso firme y siempre marcada por la disciplina. "Cuando yo hablo de disciplina o sacrificio en una carrera como la mía, la gente se tapa se tapa los oídos y no lo quiere escuchar", mencionó la también productora musical.

Mónica Naranjo, podría considerar ser madre

Mónica Naranjo, quien también se ha desempeñado como presentadora, mencionó que ha llevado una vida nómada desde que era muy joven y era difícil plantearse la idea de ser madre; sin embargo, ya podría considerarlo aunque aún tiene tiempo para pensarlo, pues aún se considera una mujer joven. "Ahora los 40 no son los mismos que antes", declaró.

