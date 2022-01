Jason Momoa y Lisa Bonet: ¿cuáles fueron los motivos de su separación?

Los actores Jason Momoa y Lisa Bonet anunciaron su divorcio, luego de cuatro años de relación, lo cual dieron a conocer a través de redes sociales.

Indicaron que dieron a conocer su separación, porque “a medida de que avanzamos en nuestra vidas podamos hacerlos con dignidad y honestidad. El amor entre nosotros continúa, y evoluciona en las formas en que se desea ser conocido y vivido. Nos liberamos mutuamente para ser quienes estamos aprendiendo a ser”.

En el mensaje que compartieron en redes sociales, añadieron que buscan enseñar a sus hijos lo que es posible y refieren que la separación se da por los cambios “de estos tiempos de transformación. Se está desarrollando una revolución y nuestra familia no es una excepción, sintiendo y creciendo a partir de los cambios sísmicos que están ocurriendo".

La relación entre ambos actores comenzó en el 2005, luego de que un amigo los presentó en un club de jazz, y fue en el 2017 que se casaron.

Jason y Lisa son padres de Lola Iolani, de 12 años, y Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha, de 10 años.

En el caso de Bonet, de 54 años, estuvo casada previamente con el músico Lenny Kravitz y con él tuvo una hija, la también actriz Zoë Kravitz.

Momoa saltó a la fama por la serie “Game of Thrones” (2011-2019) y en los últimos años ha interpretado a Aquaman en las películas de Warner Bros. sobre DC Comics.

Este año estrenará la película “Aquaman and the Lost Kingdom”, que es la secuela de “Aquaman” (2018).Por su parte, Bonet se hizo famosa con la serie “The Cosby Show” (1984-1992) y también apareció en películas como “Angel Heart” (1987), “Enemy of the State” (1998) o “High Fidelity” (2000).

Con información de EFE.

