Las 3 telenovelas más EXITOSAS protagonizadas por Thalía

Durante las últimas semanas, diversos usuarios al rato se les han generado gran polémica alrededor de la vida de diversos personajes y personalidades dentro del gremio artístico en México quienes lograron destacar sobre todo en el plano actoral.

Tal como sucede con la famosa actriz mexicana Thalía, quien logró destacar en el mundo del espectáculo y que hasta la fecha se mantiene activa en sus redes sociales para estar en contacto con sus miles de fans alrededor del mundo sobre todo en México.

La famosa nació en Ciudad de México el 26 de agosto de 1971, por lo que corresponde al signo Virgo; es una cantante, actriz y empresaria mexicana que ha logrado participar en diversas producciones mexicanas en donde se le ha recordado hasta la fecha.

Sobre su carrera

Por otro lado es importante señalar que la famosa ha dedicado gran parte de su vida a las giras musicales así como conciertos que han marcado su carrera musical; cuenta con más de 15 álbumes de estudio, en video y recopilatorios.

Thalía inició su carrera musical a principios de 1980 como vocalista de un grupo infantil llamado Din-Din, y posteriormente en 1986 logró integrarse a la banda Timbiriche en donde logró grabar tres álbumes de estudio; la famosa se separó de dicha exitosa agrupación en 1989 para viajar a Los Ángeles, California para preparar su carrera como solista.

La famosa ha logrado vender más de 25 millones de discos a lo largo de su carrera como solista, por lo que la convierte en una de las artistas musicales latinas con mayores ventas alrededor del mundo.

Sus inicios en el espectáculo

Sin embargo, la famosa cantante de no me enseñaste no solamente ha dedicado su vida al área musical sino que también logró participar en importantes telenovelas mexicanas que hasta la fecha son recordadas por su impecable actuación.

Una de las telenovelas más recordadas en donde ella apareció y protagonizó fue María la del barrio, la cual fue producida por Televisa y que fue basada en los ricos también lloran, telenovela de 1979.

Además, en dicha producción en donde protagonizó Thalía, participaron también Fernando Colunga, Itatí Cantoral, Ana Patricia Rojo, así como los Ludwika Paleta, Osvaldo Benavides, Yuliana Peniche y Carmen Salinas.

FOTO: Especial

Sus tres telenovelas más exitosas

Dicha telenovela contaba la historia de María Hernández, mejor conocida como María la del barrio que era una joven humilde sin educación y con grandes sueños, quien vivía con su madrina Casilda en las afueras de la ciudad de México, donde trabajaba como recolectora de material reciclable en un basurero.

Todo da un giro inesperado luego de qué María cumple 15 años y su madrina muere, por lo que en su lecho de muerte le pide al padre Honorio que le encuentro un lugar donde su ahijada pueda trabajar y vivir, por lo que es contratada por el empresario Fernando de La Vega, uno de los hombres más influyentes y ricos del país quien le enseña modales a María y la hace parte de su familia.

Otra de las producciones en donde Thalía logró destacar fue en Marimar, la cual también fue producida por Televisa y que marcó el debut de Verónica Pimstein, basada en la novela la venganza de 1977.

Su paso por "María la del barrio"

Esta producción fue protagonizada por Thalía y Eduardo Capetillo con las participaciones de Chantal Andere, Toño Infante y Marcelo Buquet; también cuenta con las actuaciones de Miguel Palmer, Ada Carrasco y René Muñoz.

Marimar sigue la historia de una bella joven pobre que vive en San Martín de la costa con sus abuelos y su perro llamado pulgoso, pero para sobrevivir, Marimar se ve en la necesidad de robar víveres para alimentarse así misma y a sus abuelos quienes ya no pueden trabajar.

Pero su vida cambia de sentido luego de qué conoce a Sergio Santibáñez, un joven futbolista el cual la defiende de haber sido abusada por parte de un capataz llamado Nicandro.

FOTO: Especial

La recordada historia de "Quinceañera"

Y por último, la telenovela “Quinceañera” está basada en la película bajo el mismo nombre la cual fue filmada en 1960, sin embargo, decidieron darle un toque distinto que logró un rotundo éxito entre los televidentes.

Dicha producción fue protagonizada por Adela Noriega, Ernesto Laguardia, Thalía y Rafael Rojas además con las participaciones antagónicas y muy memorables como fueron las de Sebastián Ligarde, Nailea Norvind, Julieta Egurrola, armando Araiza, e Inés Morales; también contó con la participación de Blanca Sánchez, Jorge Lavat, Marta Aura y Luis Bayardo.

“Quinceañera” sigue la historia de Maricruz y Beatriz quienes eran grandes amigas; por un lado Beatriz venía de una familia muy rica y Maricruz de una familia muy pobre.

Además de su amistad, lo que unía a las protagonistas era que tenía en el sueño de convertirse en quinceañeras y prepararse para esta nueva etapa en su vida.

Sin embargo, sus vidas cambian completamente luego de que Maricruz lograr atraer la atención de dos muchachos, Pancho quien es un joven trabajador y Memo quien era el punk de la vecindad y que se la pasaba en la calle.

FOTO: especial

SIGUE LEYENDO:

¡Irreconocibles! Así luce actualmente TODO el elenco de la telenovela "Quinceañera"

Thalía recuerda a Elvis Presley y este éxito musical que grabó en homenaje a El Rey del Rock: VIDEO