Hermosa: Andrea Meza presume su belleza en atrevido bikini rojo

La guapa ex reina de belleza mexicana, Andrea Meza, causó impacto en sus redes sociales al compartir con sus millones de seguidores una serie de fotografías con las que presumió su belleza al posar con un atrevido y diminuto bikini de color rojo con el que dejó sin aliento a sus fans.

Meza, originaria de Chihuahua, dejó de ser Miss Universo el pasado 12 de diciembre, cuando entregó la corona a Harnaaz Kaur Sandhu, la candidata de India, sin embargo, la guapa mexicana no ha dejado de mostrar su belleza a través de sus cuentas oficiales, donde presume sus mejores looks.

Hace sólo unos días, Andrea compartió algunas imágenes desde las playas de Florida, en Estados Unidos, en las que se le vio presumir cuerpazo con un traje de baño de dos piezas en diversos colores, outfit con el que confirmó su gusto por la moda y el estilo.

Andrea Meza presume su belleza en atrevido bikini

Luego de sus fotos de fin de semana, la ex Miss Universo volvió a hacer lo propio al publicar en sus cuentas de Facebook e Instagram tres instantáneas en las que se luce como una hermosa muñeca de carne y hueso, pues lució su cuerpazo en un coqueto bikini de color rojo.

La ex reina de belleza presume cuerpazo. Foto: Especial

"Trying to get a tan" (Tratando de conseguir un bronceado), escribió la originaria de Chihuahua, y también ingeniera en software, para acompañar la serie de fotos en las que se le puede ver posando desde el interior de una habitación, y también en un balcón, donde se encuentra recostada en un camastro.

Portando un bañador de dos piezas, con el que dejó sin aliento a sus fans al presumir su esbelta y curvilínea figura, Andrea también dejó ver su estilo en tendencia y muy chic para pasar el día, pues presumió unas trenzas a los lados que encantaron a sus millones de seguidores.

A tan sólo unas horas de haber compartido las imágenes, la ex reina de belleza ya había recibido cientos de comentarios, llegando a 547 hasta el momento, y más de 120 mil "me gusta", demostrando así que sigue siendo una de las mexicanas favoritas en redes sociales.

Andrea Meza confirma su belleza. Foto: Especial

