Preciosa: Andrea Meza conquista las redes con atrevido look y confirma su belleza

La ex Miss Universo, Andrea Meza, volvió a confirmar porque recibió el nombramiento como la mujer más bella del mundo en mayo de este año, pues en sus redes sociales compartió un fotografía con la que conquistó a sus millones de fans al posar con un atrevido look.

Meza, originaria de Chihuahua, dejó de ser Miss Universo el pasado 12 de diciembre, cuando se coronó a Harnaaz Kaur Sandhu, la candidata de India, sin embargo, la guapa mexicana no pasó desapercibida en el evento, pues se lució con un vestido rosa que encantó a sus fans.

Ahora que Andrea ya no tiene compromisos con el famoso certamen de belleza, tuvo la oportunidad de pasar unos días junto a su familia en Navidad, tal como lo dejó ver en sus redes sociales, donde compartió fotos junto a sus padres, sus hermanas y su novio, el tiktoker y empresario Ryan Antonio.

Andrea Meza conquista las redes desde Miami

Luego de pasar unos días en Chihuahua, Meza, de 27 años, dio a conocer que la celebración de Año Nuevo 2022 lo pasará en la ciudad de Miami, Florida, en Estados Unidos, y acompañada de su pareja, a quien ya ha dejado ver en algunos video.

"Me escapé del frío y me vine a la Florida. Donde recibirán el Año Nuevo ustedes?", escribió Andrea en su cuenta de Instagram y Facebook para acompañar una fotografía en la que se le ve posando con mucho estilo con un atrevido look, pues luce un vestido largo con una sensual abertura en la pierna, mismo con el que confirma su belleza.

Andrea dejó sin aliento a más de uno de sus fans. Foto: Especial

La imagen ha causado furor entre sus millones de seguidores en redes sociales, pues sin duda su look la hace ver elegante y moderna, pero también atrevida y coqueta, pues aunque la pieza tiene mangas largas, lleva un escote pronunciado que ha robado miradas.

En Instagram, la fotografía ha sido comentada cientos de veces y hasta el momento ha generado más de 74 mil "me gusta", mientras que en Facebook también ha recibido miles de "likes" y comentarios de sus fans, quienes no paran de llenar de halagos a la ex reina de belleza que ahora será conductora de televisión.

