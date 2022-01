"Ya supérame", el gran éxito de Grupo Firme, ya tiene respuesta: escúchala aquí I VIDEO

Este 2022, Grupo Firme inicia con el pie derecho al anunciar su regreso a la Ciudad de México con un único concierto en el Foro Sol el próximo 26 de marzo, en donde los capitalinos podrán cantar a todo pulmón éxitos como “El tóxico”, “Cada quién”, “En tu perra vida” y “Ya supérame”.

Y justamente es éste último tema que ha causado grandes reacciones entre los seguidores del grupo originario de Tijuana, tanto así que una tiktoker se encargó de componer la respuesta a esta canción.

Y es que el tema “Ya supérame” habla de un hombre que terminó una relación sentimental y le pide a su exnovia que ya no lo busque más y que sea feliz sin él pues ella lo engañó y mintió durante el romance.

La respuesta de “Ya supérame”

Ante esto, la tiktoker conocida como Mafer González escribió cómo la exnovia le contestaría al escuchar el tema que le han dedicado y deja ver al hombre como un ardido pues asegura que es ella quien tomó la decisión de irse con una mejor persona.

“No te hagas el santo por que eso no es de dios

si fui yo quien dijo adiós y no digas que no,

bloqueado de redes yo te dejé

Y perdón pedías cuando me alejé,

No sé cómo sigues contando que la historia es al revés,

Ya te superé, y ni me acuerdo de ti

Ando tan feliz así, sin avisar si llego a salir

Mi corazón ya sanó, y hace tiempo que te dije adiós

Ya te supere, asi que deja de mentir

Tienes que entender que sí, ahora estoy mucho mejor sin ti

Por qué me hice un gran favor al dejarte por alguien mucho mejor

Ya superame que el ardido es otro aquí”

Así es como suena la respuesta de “Ya supérame”, estas son tan solo unas estrofas que hace parte del coro de dicha famosa canción.

Hasta la redacción de esta nota, en tiktok el video cuenta con aproximadamente 1.1 millones de reproducciones y casi 77 mil me gusta, además en los comentarios, usuarios de esta red social piden a todos los que les gustó el tema etiquetar a Eduin Caz para que lo vea y puedan hacer una versión juntos.

Hasta el momento, ni Eduin Caz ni nadie del Grupo Firme se han pronunciado al respecto ante esta versión.

