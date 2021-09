Efeméride: Gloria Gaynor cumple 72 años, esta es la trágica historia de su emblemática canción “I wil survive”

Gloria Fowles, quien es mejor conocida en la industria musical como Gloria Gaynor, nació un día como hoy, pero de 1949 en la ciudad de Newark, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos. Actualmente, Gloria Gaynor es considerada una leyenda de la música disco y para celebrar su cumpleaños número 72 hacemos un breve recorrido por su carrera y te contamos cuál es la historia detrás de “I will survive”, su canción más emblemática que nunca pasa de moda.

Como se mencionó antes, Gloria Gaynor nació un 7 de septiembre de 1949 en Nueva Jersey, Estados Unidos y aunque no hay mucha información sobre sus primeros años de vida se sabe que mostró un interés por la música desde muy pequeña, tenía 16 años cuando debutó como cantante y lo hizo dentro del género soul acompañada de la banda llamada Satiffiers.

Tras la aparición de la música disco, Gloria Gaynor se convirtió en una de las primeras intérpretes del género y logró colocar algunos cuantos éxitos como “Never can say goodbye”, sin embargo, fue hasta el año de 1978 cuando su fama se incrementó a nivel mundial gracias al tema “I wil sirvive”, la cual, se convirtió en todo un himno de superación y que hasta la fecha sigue sonando con fuerza.

En los años posteriores, ya consolidada como toda una estrella de talla mundial, colaboró con los Jackson 5 y otros artistas de la época por lo que pudo mantener su música en las listas de popularidad.

Gloria Gaynor es un ícono de la música disco. Foto: IG: gloriagaynor

Para la década de 1980 y principios de 1990, Gloria Gaynor logró mantenerse dentro del gusto del público y lanzó los temas “I am what i am” y su versión de “Can’t take my eyes off you” que le permitieron hacer giras por todo el continente americano y conquistar nuevos mercados en Europa.

Con el inicio del nuevo milenio, la popularidad de Gloria Gaynor fue disminuyendo, sin embargo, en diversas ocasiones ha realizado apariciones especiales en diversos eventos de talla internacional, además, sigue siendo una de las artistas de música disco más reconocidas, incluso, la revista Rolling Stone la incluyó en su lista de las 100 artistas imprescindibles de la historia.

Actualmente, Gloria Gaynor sigue vigente en la música, sin embargo, su público se redujo luego de convertirse al cristianismo e interpretar música góspel. A lo largo de su carrera, Gloria Gaynor ha recibido una gran cantidad de premios, entre los que destacan diversos Grammy y su inclusión en el Salón de la Fama de dichos premios.

Historia de “I will survive”

El tema “I will survive” fue escrito por Freddie Perren y Dino Ferakis en 1978 y su historia en esencia surge de los fracasos pues para iniciar, los autores de la canción habían sido despedidos del icónico sello discográfico Motown, por lo que luego de montar su propia casa discográfica estaban en busca de una voz que los catapultara a la cima de la industria, sin embargo, no fue una tarea sencilla por lo que pasaron algunos meses antes de contactar a Gloria Gaynor.

Por su parte, Gloria Gaynor atravesaba uno de los momentos más complicados de su carrera pues estaba a punto de cumplir 35 años y su éxito parecía desvanecerse, además, su madre había fallecido y enfrentaba problemas en la columna que incluso, la hicieron desmayarse sobre el escenario y por si fuera poco su permanencia en la disquera Polydor estaba en el aire.

Así luce actualmente, Gloria Gaynor. Foto: IG: gloriagaynor

Cuando finalmente pudo recuperarse, la disquera había cambiado de presidente y le tenían preparado el teme “substitute” para volver al ruedo, sin embargo, el tema no era tan bueno, pero fue la oportunidad perfecta para colar “I wil survive” en el lado B del single, por lo que, luego de que ella misma se encargara de hacer girar el tema en las discotecas, la canción comenzó a tomar vida propia y se extendió por todas las discotecas de Estados Unidos y el mundo en general por lo que cambió su vida y la de los compositores del tema.

En diversas ocasiones, Gloria Gaynor ha asegurado que el tema es una canción de resiliencia, pues pese a que realmente el tema hace alusión a una separación de pareja, se puede asociar con cualquier adversidad pues lo importante siempre es avanzar.

Con información de medios.