Lyn May reveló por qué se fue de "Quiero cantar" de VLA: "Yo sé que el productor ya tiene a su ganador"

Lyn May no se presentó en el escenario de ‘Quiero Cantar’, lo cual levantó mucha expectativa entre los televidentes, pues no se sabía el motivo por el cuál la vedette había abandonado la competencia. Sin embargo, en el mismo programa de Venga la Alegría se presentaron unas imágenes en las que Lyn May dijo que no se le hacían justas las calificaciones que recibía de los jueves y que ella sabía que “el productor ya tiene ganador”.

“El público me apoya, todo el mundo me apoya. Me dicen: ‘qué bonito cantaste’, ‘fuiste la mejor’. Pero me penen 7,7,7. Me levanto a las 5 de la mañana para que me pongan 7, por favor, tengo 40 años de carrera”, expuso.

