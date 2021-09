Justin Quiles: Disfruta al máximo el éxito de su sencillo “Loco”

Justin Quiles no es un artista de muchas palabras, sí de buena vibra, y explicó cómo construye su propio universo musical, pero también lo enriquecedor que ha resultado compartir su talento con sus colegas a través de la composición.

“Hay temas que creo que van a pegar y no tienen el éxito esperado”, aseguró Quiles, quien estuvo en México y nos reunirnos con él para platicar sobre su tema “Loco”, canción donde el equilibrio es perfecto entre lo urbano y lo meloso, convirtiéndola inmediatamente en un éxito musical.

Al preguntarle sobre “Loco” Justin comentó “Quería hacer algo distinto. Cuando estoy escribiendo busco maneras diferentes de expresarme. Cuando me trajeron la idea escrita sobre el ritmo me gustó mucho y de ahí desarrollamos el resto del tema; quería irme con algo diferente para el verano, no es el típico tema de reguetón, es otra cosa…”

Al preguntarle sobre la creación de nuevos temas, compartió su sentir de esta manera “Estoy consciente de qué puede ser un éxito o qué puede fracasar. Temas como “Loco”, o funcionan o no, no tienen un punto medio, es un riesgo porque es algo bien diferente a lo que mis fanáticos están acostumbrados a escucharme”.

En el género urbano hay un sinfín de colaboraciones, ¿cómo escoges a tus colegas para sumarlos a un tema tuyo? Quiles contó “Depende de la canción, sé más o menos lo que le gusta o no al artista. No es tan complicado, cuando escribo una canción y la grabo me imagino quién va en ese ritmo, ya lo tengo súper claro”.

Por último. Al preguntarle ¿Qué le debes a la música?, dijo “le he entregado toda la vida, creo que ella me debe a mí. A la música creo que no le debo nada, le he dado muchos años de mi vida, de sacrificios, de momentos difíciles, de todo, pero es el camino que elegí” finalizó.