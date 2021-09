The Good Doctor: El protagonista Freddie Highmore se casó en secreto y así lo confesó | VIDEO

Recientemente, el famoso actor Freddie Highmore, dio a conocer un secreto sobre su vida privada, esto luego de su participación en el show estadounidense de Jimmy Kimmel.

El famoso actor quien es reconocido por su personaje de cirujano en la exitosa serie “The Good Doctor”, donde interpreta al personaje de Shaun Murphy; esta serie de televisión estadounidense se encuentra dentro de las categorías de drama médico, la cual fue desarrollada por David Shore y Daniel Dae Kim, basado en la serie surcoreana de 2013 que lleva el mismo nombre.

En este sentido, el famoso actor Freddie Highmore reveló que contrajo matrimonio en secreto, lo cual generó diversos comentarios y polémica entre sus miles de seguidores alrededor del mundo, quienes admiran su trabajo.

Recordemos que el actor tiene tan sólo 29 años de edad, por lo que hasta el momento no se le conocía sobre alguna relación amorosa, así que dicha noticia resultó realmente inesperada por parte del público durante dicha entrevista.

Bajo este panorama, Highmore se ha mantenido distante respecto a su vida privada y el mundo del espectáculo, en donde miles de personas quieren conocer más acerca de lo que le acontece en la privacidad, sobre todo aquellos temas relacionados con las relaciones afectivas o de pareja.

Cabe señalar que el famoso ni siquiera cuenta con un perfil en redes sociales, lo cual podría parecer extraño para diversas personas de su edad, quienes crecieron con este tipo de interacciones virtuales.

"Sí, es un anillo de boda. Sí, me casé. Es gracioso, desde que llevo puesto este anillo la gente me pregunta si estoy casado, así que pensé que debía aclararlo", señaló el actor en entrevista, en donde no quiso revelar más detalles al respecto.