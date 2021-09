José Alfredo Jiménez: Ellos son TODOS los hijos de "El Rey"

Este miércoles 29 de septiembre se confirmó la muerte de José Alfredo Jiménez Jr, quien también era compositor y productor musical al igual que su padre José Alfredo Jiménez, el intérprete de El Rey.

Por medio de su cuenta de Twitter, la Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer el fallecimiento del productor y mandó sus condolencias para los familiares y amigos.

Aunque hasta el momento no se han revelado las causas de la muerte, fuentes cercanas aseguran que el hijo de José Alfredo Jiménez padecía cáncer, lo que lo llevó a su trágico deceso este miércoles.

¿Quién es José Alfredo Jiménez?

José Alfredo Miguel Jiménez Gálvez nació un 9 de noviembre en la Ciudad de México fruto de la relación entre el cantautor José Alfredo Jiménez y Julia Gálvez Aguilar "Paloma", quien fue su primera esposa.

Recordemos que José Alfredo Jiménez Sandoval, logró destacar como una de las figuras más importantes dentro del gremio musical mexicano; el famoso artista nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato el 19 de enero de 1926 y falleció el 23 de noviembre de 1973.

El famoso se dio a conocer dentro del gremio artístico y musical como José Alfredo Jiménez, quien fue un reconocido cantante y compositor mexicano, quien creó una amplia cantidad de temas del género regional mexicano, principalmente de los géneros musicales ranchera, sones, y corridos acompañados con mariachi y banda.

Sobre su carrera artística

Cabe señalar que el famoso compositor jamás tuvo educación musical, por lo que no sabía tocar ningún instrumento; entabló una gran amistad con la cantante Chavela Vargas, a quien acompañó en diversas fiestas para cantar juntos y divertirse en lugares como El Tenampa en Garibaldi en la Ciudad de México.

En este sentido, las personas se preguntan más acerca de la vida privada de José Alfredo Jiménez, específicamente sobre su descendencia y esposas que tuvo a lo largo de su vida.

El famoso cantante mexicano “El Rey”, se casó con Julia Gálvez Aguilar “Paloma” con quien tuvo dos hijos: José Alfredo y Paloma; y luego mantuvo una relación con Alicia Juárez, con quien procreó cuatro hijos, tratándose entonces de Guadalupe, José Antonio, Martha, y José Alfredo.

Su vida privada

En el caso de su hijo José Alfredo, hijo que tuvo con Julia Gálvez Aguilar “Paloma”, siguió los pasos de su exitoso padre, específicamente dentro del gremio de la composición musical, ganando así la admiración y respeto por parte de diversos artistas.

Temas como Herida sobre herida, La noche que me diste las estrellas y Me hace falta una pieza, El pato Medina, Fugitivo, No lo niego, son algunos ejemplos de su trabajo como compositor.

Quiénes son todos sus hijos

Además, entre los intérpretes que cantaron sus canciones están Pedro Fernández, Tania Libertad, Lupillo Rivera, Banda El Recodo, Julio Preciado, Ana Bárbara, José José y Juan Gabriel, Paty Navidad, Ramiro Delgado (Bronco), entre otros.

El hijo del intérprete de Caminos de Guanajuato participó y supervisó la elaboración del libro "Sigue siendo el rey", junto con los investigadores Pablo Dueñas y Jesús Flores y Escalante, y coprodujo el disco XXX Un mundo raro, de José Alfredo Jiménez.