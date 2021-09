BLACKPINK: Rosé desata rumores de noviazgo con miembro de famoso grupo de k-pop

Las integrantes de BLACKPINK han causado furor en las últimas horas, pues asistieron al Paris Fashion Week, el cual se celebra en la capital de Francia. Las miembros se robaron las miradas, sobre todo Jisoo, quien se presentó al show de Dior como embajadora de la marca.

Sin embargo, otra que también llamó la atención de los fans fue Rosé, pero a diferencia de su compañera, ella no lo hizo por sorprender con su outfit, sino porque comenzaron a circular rumores sobre un posible romance con un miembro de un famoso grupo de k-pop.

Todas las especulaciones surgieron después de que Jisoo subiera a sus redes sociales una serie de fotografías en las que aparece junto a Rosé. En las imágenes, ambas cantantes están disfrutando de la ciudad parisina en el marco de la Semana de la Moda.

Las fotos por sí solas no revelan nada, sin embargo, los seguidores de BLACKPINK notaron que ese mismo día un integrante del grupo de k-pop GOT7 también visitó el mismo lugar, así que volvieron a surgir los rumores de un posible romance entre los idols.

Jisoo y Rosé comparten foto en la Torre Eiffel Foto: Especial

¿Rosé está saliendo con un miembro de GOT7?

Antes de que Jisoo compartiera a sus redes sociales las fotos que ella y Rosé se tomaron en la Torre Eiffel, el cantante de GOT7, Mark Tuan había subido sus imágenes en el mismo lugar, ya que también se encuentra disfrutando de la Semana de la Moda en París.

Inmediatamente, los fans comenzaron a especular que los idols estarían en una cita en la ciudad francesa. Esta no es la primera vez que se les relaciona sentimentalmente, pues hay que recordar que el 6 de enero de este año, Rosé subtituló una publicación de Instagram en la nieve con la frase "Cariño, hace frío afuera", mientras que Mark colocó en una foto similar "Nada de frío". Algunos fanáticos tomaron estas fotos como prueba de que estaban en una relación.

Mark Tuan de GOT7 está en París para la Semana de la Moda Foto: Especial

También en 2018 ocurrió algo similar, cuando Mark colocó un clip de su canción en solitario "OMW" con "on my way", y Rosé usó la misma leyenda el mismo día cuando compartió fotos de ella en un viaje a Nueva York.

Sin embargo, inmediatamente después de que empezaron a circular estos rumores, el cantante de GOT7 tomó sus redes sociales y mandó un mensaje para desmentirlos. "Todo es demasiado gracioso… deténganse ahora” escribió en su Twitter con un emoji de cara de payaso.