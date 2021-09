Eugenio Derbez reconoce fuerte rivalidad con Andrés Bustamante “El Güiri-Güiri”

Eugenio Derbez encabezó por muchos años el equipo de comediantes de Televisa para los grandes eventos deportivos como mundiales y Juegos Olímpicos en donde el también productor generaba cápsulas cómicas con el único fin de divertir a la audiencia y para ello, empleaba personajes y otras artimañas de la comedia que lo hicieron posicionarse como uno de los favoritos del público, sin embargo, no era el único que hacía este tipo de comedia pues Andrés Bustamante, quien es mejor conocido como “El Güiri-Güiri”, también hacía lo propio en TV Azteca, por lo que surgió una rivalidad mediática entre ambos, la cual, fue reconocida por el patriarca de la familia Derbez.

Fue durante una entrevista con Alex Montiel, donde Eugenio Derbez reconoció que sí había una fuerte rivalidad entre ambos, sin embargo, aclaró que no era personal, sino que todo se originó por la competencia entre televisoras. “Me siento muy orgulloso de eso porque sí fue una época en que mi vida dependía de ganarle el Güiri-Güiri y él me decía ‘A mí me traen igual, yo tengo que ganarle a Derbez todos los días’. Esta lucha se convirtió en algo muy icónico para las Olimpiadas y los Mundiales”, señaló.

Como se mencionó antes, Eugenio Derbez enfatizó en diversas ocasiones que la rivalidad solo era mediática pues reiteró que entre ellos nunca hubo problemas, incluso aseguró ser un gran admirador del trabajo de Andrés Bustamante.

Ambos comediantes protagonizaron una competencia profesional. Foto: Especial

“Tuve la suerte conocer a Andrés sobre la marcha en los mundiales. Yo lo admiraba porque él empezó antes que yo, él fue el primero en hacer humor en las Olimpiadas, era un ejemplo a seguir y yo lo admiraba profundamente”, fueron las palabras del creador de la “Familia P.Luche”.

Una de las grandes controversias que se generó en torno a la rivalidad mediática de Eugenio Derbez y Andrés Bustamante fue que se dijo que el personaje de “El Barnaby” de Derbez era muy similar al de “Ponchito”, por lo que se llegó a especular que Eugenio le había copiado el personaje deliberadamente a Bustamente, sin embargo, él mismo aclaró toda la situación.

“Había muchas cosas de Ponchito que se podían parecer al Barnaby, pero si algo teníamos por ética… cuando ay algo que siento que se parece el de alguien, prefiero no hacerlo, pero en este caso, eran cosas que habían crecido por su lado y se parecían”, señaló el padre de Aslinn Derbez.

Para finalizar el tema, Eugenio Derbez volvió a dejar en claro que nunca tuvo una rivalidad con Andrés Bustamante, incluso recordó que cuando se conocieron ambos se trataron de buena manera, incluso, aseguró que tienen una gran amistad, además, no dudó en ponerlo a la altura de grandes cómicos mexicano. “Para mi es uno de los mejores comediantes que ha dado México, está a la altura de Chespirito o un Cantinflas”, sentenció.

Eugenio Derbez estrena película

Actualmente, Eugenio Derbez se encuentra promocionando “CODA” la nueva película en la que participa, en la cual, se aleja de los papeles habituales que realiza ya que dejó la comedia de lado y en esta ocasión su papel tiene tintes más dramáticos, la película está disponible en cartelera y a través de Apple TV+. Además, el próximo 8 de octubre saldrá a la luz “Acapulco”, su nueva serie en la que compartirá créditos con Damián Alcázar, Vanessa Bauche y Regina Orozco, entre otros.