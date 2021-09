Ernesto Laguardia revela cuántas cirugías se ha hecho para mantener su eterna juventud

Ernesto Laguardia es una de las personalidades de la televisión más queridos por el público mexicano pues ha logrado mantenerse vigente a lo largo de varias décadas y en los próximos días estará celebrando su cumpleaños número 62, sin embargo, su apariencia no concuerda con su edad pues parece tener “juventud eterna" por lo que él mismo reveló cuál es su secreto y confesó cuantas cirugías se ha hecho para mantener una buena apariencia.

Fue durante una entrevista para el portal de TVyNovelas donde el actor que inició su carrera en las telenovelas en el año de 1983 confesó que los cuestionamientos sobre su edad y su apariencia son recurrentes en su vida, por lo que al ser cuestionado sobre cuál es su secreto para mantener su apariencia juvenil, el también conductor confesó que convivir con su familia, especialmente con sus hijos, lo mantiene lleno de juventud y con ganas de seguir viviendo.

En otro momento, el actor confesó que una alimentación sana es muy importante para tener una apariencia juvenil, además, confesó que sí se ha dado una ayudadita, pues señala que es muy disciplinado con la aplicación de diversas cremas para cuidar su piel, especialmente su rostro.

Sobre si se ha hecho cirugías estéticas, Ernesto Laguardia señaló que hasta ahora no se ha realizado ninguna, pues no ha sido necesario, no obstante, dejó ver que no está en contra de quien se somete a estos procedimientos, por lo que es probable que en un futuro considere darse una ayudadita.

“En estos momentos me siento muy bien, muy rejuvenecido por dentro y creo que eso se refleja, tener trabajo en estos momentos tan complicados es una bendición”, comentó el actor para el portal de TVyNovelas.

El actor cumplirá 62 años el próximo 5 de octubre. Foto: IG: ernestolaguardiaoficial

Estrena nuevo proyecto en Televisa

Actualmente, Ernesto Laguardia se encuentra trabajando en la nueva telenovela de Televisa llamada “Contigo Sí”, la cual, es un remake de “Viviana”, una telenovela transmitida en el año de 1978, la cual, estará protagonizada por Alejandra Robles Gil y Brandon Peniche, quienes contarán con un elenco de soporte de primera calidad pues además de Ernesto Laguardia, también participarán Anette Miche, Lisardo, Tania Lizardo y Carina Ricco como antoagónicos.

“Contigo sí” está producida por Ignacio Sada Madero y se sabe que se estrenará el próximo lunes 11 de octubre para ocupar el lugar de “Diseñando tu amor”, novela que también tuvo un gran éxito por lo que será un reto difícil para Ernesto Laguardia y compañía ganarse al público mexicano.

Carrera de Ernesto Laguardia

Ernesto Laguardia inició su carrera en el año de 1983, en la telenovela llamada “La Fiera”, la cual, le abrió las puertas a nuevos proyectos, sin embargo, su primera gran éxito fue en 1987 cuando participó en la telenovela llamada “Quinceañera”, posteriormente, se consagró como una de las figuras más importantes de la televisión y siguió protagonizando una gran cantidad de producciones a lo largo de su carrera.

Cabe mencionar que, Ernesto Laguardia también cuenta con diversas participaciones en la pantalla grande, además, también logró posicionarse como uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana pues durante 10 años fue conductor estelar en el programa Hoy y otras producciones como Código F.A.M.A. el Teletón y otros eventos especiales.

Ernesto Laguardia confesó que no se ha realizado ninguna cirugía estética. Foto: IG: ernestolaguardiaoficial

Con información de TVyNovelas