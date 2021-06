Ernesto Laguardia está a punto de regresar a Televisa, dice estar emocionado

Tras años de ausencia de las televisoras mexicanas, Ernesto Laguardia fue visto por los pasillos de Televisa y confesó que está por regresar a la empresa de San Ángel, en la cual empezó su carrera artística.

El actor de 61 años de edad indicó que sí hay un proyecto y que espera que sí se haga, y de ser así, va a platicar sobre ello.

Sin embargo, el también conductor confesó que estaba muy emocionado por regresar a Televisa y que es de suma importancia personal y profesionalmente, porque quiere mucho a la empresa.

Aunque, Laguardia no dio detalles del proyecto, hace algunas semanas, la actriz Victoria Ruffo dio a conocer que estaban por comenzar las grabaciones de la segunda parte de la telenovela “Corona de lágrimas”, en la cual Ernesto fue el antagonista, contando con la participación de actores como José María Torre, Mane de la Parra, Alejandro Nones, Adriana Louvier, Maribel Guardia, África Zavala, Lola Merino, entre otros.

El actor provechó para desmentir los rumores sobre la supuesta separación de su esposa, con quien lleva 14 años de relación, asegurando que están juntos y contentos, y que está muy feliz.

“¿En serio?, no sé, de repente dicen muchas cosas que no tienen nada qué ver, pero no, no fue así, estamos juntos y estamos contentos. Ya llevamos muchos años juntos, y cada vez mejor, así que contento, nuestros hijos creciendo muy sanos, muy bien y así es que feliz de la vida”, señaló.