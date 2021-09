Ernesto Laguardia regresa a la vieja fórmula con nueva telenovela

“Esta fórmula de tener a sus estrellas de toda la vida en la televisión abierta es una garantía, la gente quiere ver a los actores que ha seguido siempre, con los que se ha identificado”, aseguró en entrevista Ernesto Laguardia, quien regresa a la pantalla chica gracias al melodrama Volverte a ver.

El también conductor reconoce que el público ahora es más exigente con los contenidos, “hay más competencia, una celeridad en el ritmo de la televisión y en las mismas plataformas y la única forma de atraer al público a ver esta televisión abierta es darle calidad, y este es un gran logro de Televisa, esta contando historias, adaptaciones libres”.

Con más de 45 años de carrera Laguardia se pone bajo las órdenes del productor Ignacio Sada, en el papel de malo, “no lo considero un villano, es un hombre de carácter, un líder que tiene 8 mil empleados en un consorcio hospitalario que él creó, que empezó desde médico en un pueblito, tiene una esposa capaz de impulsarlo, eso nos ha llevado a tener un éxito en la salud y económicamente, pero cuando se meten con su familia se vuelve una fiera, y ahí es como toma una transformación don Gerardo Vega, con muchos matices, porque tienen todo lo que implica el amor a su familia, a su trabajo, a lo que ha creado, pero también un lado oscuro y negro, no es un personaje lineal, lo cual lo hace interesante a nivel actoral”, comentó.

Está consciente de que la televisión se tiene que renovar, “a estas historias que hablan de las emociones humanas de todo lo que nos puede llegar a pasar a cada uno de nosotros, eso es la parte del éxito, esta adaptación es muy dinámica, es la forma de hacer televisión moderna, tecnología de 4k. Va a pasar a las 16:30 horas a partir del 4 de octubre en televisión abierta e inmediatamente que termine el capítulo se sube a internet”.

SUS VILLANOS LO SIGUEN

Tras su participación en Volverte a ver se incorporará a la secuela de Corona de Lágrimas, "ese sí es un villano, me llamó el Güero Castro y me invitó, y aunque ya pasaron muchos años de la primera parte, todavía me recuerdan como Don Rómulo", finalizó.

Laguardia filmó una serie con Disney, la cual espera ser estrenada.

Volverte a ver es una readaptación del melodrama Viviana.

Compartirá créditos con Anette Michel y Brandon Peniche

Por Nayely Ramírez Maya

