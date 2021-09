Roberto Palazuelos es un exitoso empresario, pero ¡terminó la secundaria y prepa a los 41 años!

¿Quién es Roberto Palazuelos? El también conocido como “Diamante Negro” ha tenido intervenciones en varios ámbitos: la actuación, en la empresarial, en la política y el sector hotelero. El también abogado se ha caracterizado por tener gustos excéntricos, lo cual ha desatado en varias ocasiones polémicas.

Se sabe que es licenciado en derecho y, además, en 2020 recibió un doctorado honoris causa, por parte del Colegio Internacional de Profesionista C&C, por sus aportes al campo de la actuación y dirección cinematográfica, lo cual ha sido cuestionado por muchos.

No ha ejercido como abogado. Foto: Especial.

¿Es cierto que hace unos años terminó apenas su educación básica?

El actor obtuvo su certificado de secundaria y preparatoria en 2008, cuando tenía 41 años. Sólo cuatro años después, en 2012, terminó la licenciatura en Derecho en la Universidad Tec Milenio, en Cancún. Sólo lo hizo por superación personal, pues su habilidad para los negocios ya lo habían hecho ganar una fortuna.

Palazuelos, quien nació el 31 de enero de 1967 en Acapulco, Guerrero, comenzó su carrera en el medio artístico en los años 80, apareciendo en papeles secundarios. Posteriormente, empezó a tener más popularidad con la telenovela de Muchachitas, de 1991. Además de desarrollarse en el mundo de la actuación, es un exitoso hombre de negocios en el sector hotelero, pues es dueño de varios resorts en Tulum y Acapulco.

Se calcula que ha logrado amasar una fortuna aproximada de 25 millones de dólares. Y ahora buscará incursionar en la política, pues en septiembre declaró que buscaría ser candidato a la gubernatura de Quintana Roo. “Todavía no se hace oficial, se me acercaron varios partidos, no sólo Movimiento Ciudadano. Movimiento no postula políticos, postula ciudadanos y creo que ya la clase política de Quintana Roo debe ser renovada, el estado está endeudado, no están protegiendo la ecología y le tengo mucho cariño a esa tierra”, declaró Palazuelos.

msb