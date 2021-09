Sofía Castro. la leyenda

El proyecto televisivo Malverde: El Santo Patrón, en donde da vida a Lucrecia, se estrena a finales de septiembre por Telemundo.

Eres una persona que irradia mucha felicidad en tus redes y en tu vida diaria, ¿a qué se debe esto, y cómo haces para siempre estar tan movida y feliz?

Yo creo que uno no comparte en redes cuando está mal. Como todo ser humano tengo mis altas y mis bajas, creo que se trata de saber sacar provecho a cualquier situación, y sobre todo en las negativas. Siempre, cuando pasa algo negativo en tu vida, hay que ver el lado positivo.

Yo he aprendido a lo largo del tiempo que así tiene que ser y así lo he manejado durante los últimos años y eso me ha dado mejores cosas, más chamba, más tranquilidad, más paz, más felicidad; y también me ayuda mi familia, amigos y mi novio que me apoyan todo el tiempo.

¿Cuál sería el mejor consejo para poder equilibrar las partes de tu vida que mencionas cómo familia, amigos y trabajo todo al mismo tiempo?

De repente si es algo complicado y algo cansado porque tienes que estar para todos, estar con mis amigas, con mis amigos, y sobre todo con mi novio y mi familia.

Trato de organizarme bien, cuando es trabajo es trabajo, pero cuando ya son mis días de descanso como fines de semana, trato de estar el mayor tiempo posible con mi gente. De repente tienes que sacrificar varias cosas en lo personal para poder seguir chambeando y sobre todo en lo que me dedico, pero se puede.

Sofía Castro. Foto: Especial

Vamos a platicar del próximo proyecto, ¿qué conocías de Malverde antes de que te propusieran el proyecto?

La verdad sabía que era un santo en Sinaloa y lo sabía por uno de mis mejores amigos, que es Aldo

Rendón, pero no sabía toda la historia de Malverde hasta que me invitaron al proyecto.

¿Cómo te documentaste, te tocó ir a algún templo o leer sobre el tema?

Todos nos documentamos en lo que queríamos, no tuvimos la oportunidad de ir a capilla en Sinaloa porque nos fueron cambiando de fechas, se pospuso mucho el inicio de filmación por todo el tema del Covid, entonces nos adaptamos a la época.

Yo tuve clases de pintura porque mi personaje pinta y le gusta andar retratando a todo el pueblo, entonces estuve un mes en clases de pintura, y a todos nos prepararon mucho en nuestro papel, los que tenían que montar estuvieron en clases de equitación. La verdad Telemundo puso mucho para este proyecto.

¿Te gustaron las clases de pintura?

La verdad sí. La verdad es que no era muy buena haciendo manualidades, pero tuve una excelente profesora de pintura, que por cierto ella también hizo parte de los murales. Y también me dieron clases de cómo preparar el lienzo, como se preparaban las pinturas antes, y la verdad es que me gustó mucho.

¿Te basaste en alguien para tu personaje de Lucrecia, tienes alguna similitud con ella?

No me base en nadie porque es un personaje totalmente de la ficción, la construí desde cero junto con mis directores. Y similitudes, yo creo que el hecho de amar el arte y que ambas son enamoradizas, Lucrecia un poquito más que Sofía.

¿Tuviste que hacer algún cambio físico?

No, me oscurecieron un poco el pelo, nada más. Aunque tuve que llevar despintadas las uñas durante esos meses, y aprender a usar el corset, las medias, las botas, fue toda una experiencia.

¿Qué es lo más difícil de hacer un proyecto con temática de narcotráfico?

Realmente no es una serie de narcotráfico, es la historia de Malverde en 1910, entonces es una historia más de cómo empezó la Revolución.

A tu corta edad tienes muchos proyectos actorales, ¿hay algún género que todavía no has hecho y que te gustaría explorar?

Me gustaría hacer terror, pero no se que tanto me aventaría porque soy súper miedosa y supersticiosa, entonces eso de meterme con fantasmas yo creo que me daría miedo, pero pienso que sería un reto padre en mi carrera.

¿Te gustó participar en un proyecto de época?

Me encantó, es el segundo en el que participo, el primero fue “El hotel de los secretos”, fue una participación corta, con un personaje interesante porque estaba medio loca y mataba a mi hermana. Obviamente, la serie de época siempre emociona y la verdad es que Telemundo no tuvo ningún problema para hacer nada, lo podrán ver en pantalla, es un gran trabajo de todo el equipo.

¿Además de la producción de Malverde, dónde te vamos a ver próximamente?

Todavía no puedo dar detalles, pero tengo algunos proyectos en puerta, uno para televisión y otro para cine.

Por Begoña Cosio