Shanik le responde a Crista Montes tras tacharla de venenosa en entrevista con Adrián Marcelo

La polémica entrevista de Crista Montes, mamá de Gala Montes, y Adrián Marcelo sigue generando reacciones. En esta ocasión fue Shanik Berman quien reaccionó a lo que dijo la 'Sargento Matute' durante la charla con el regiomontano. La periodista de espectáculos fue mencionada durante la entrevista, por lo que no tuvo reparos en reaccionar y mandarle un mensaje a la mamá de la actriz de 24 años.

Crista expresó que una de las persona a las que no le ha agarrado el modo fue a Shanik y de paso recordó que en una ocasión fue a una entrevista con Berman, por lo que aseguró que la periodista de espectáculos es una venenosa. Esta declaración fue complementada por Adrián Marcelo, quien aseguró que la periodista de espectáculos reconoce públicamente que es "venenosa" y que asume ese papel cuando se para frente a las cámaras.

"Esa sí, por ejemplo, a ella (Shanik) no le he agarrado el modo. Sí me sé chismes, pero a ella no le agarraría el modo. Es que una vez fuimos a una entrevista y ella sí es venenosa", dijo Crista para agregar: "Como es señora, juega con el papel de víctima... y lo hace, juega con el papel, no tiene un pelo de ingenua", expresó.