Desechar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, decisión de diputados, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que fue una decisión del Congreso desechar el desafuero del diputado y ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acusado de presunto abuso sexual.

Señaló que la Fiscalía de Morelos podría revisar el caso. A pregunta expresa en la conferencia de prensa matutina, recalcó que siempre estará a favor de las mujeres.

Rechazó que exista una alianza entre Morena y el PRI, luego de que votaron a favor de desechar la propuesta de desafuero contra el ex futbolista, “¡¿Cómo creen que va haber una alianza con el PRI?! Imagínense lo que diría el pueblo. Imagínense con Alito. No no, no”.

“No conozco las pruebas, lo que hubieran tenido, es una decisión del Congreso. Si es importante más allá de revisar En todo caso cuáles eran las pruebas, el contexto, es importante, repito: Siempre vamos a apoyar a las mujeres, eso no está en duda, pero siempre tiene que haber pruebas suficientes para un caso como este”, dijo.

“Ahora ¿quién pone esta denuncia? ¿De dónde viene la denuncia que le hacen al exgobernador?, ¿quién la hizo? no pero ¿qué fiscalía? es el fiscal de Morelos ¿qué característica tenía? no, pero aparte… Encubridor de feminicidios con muchos casos de corrupción, fue desaforado por la cámara de diputados y por el congreso local. Solamente para que se ponga en contexto”, afirmó.

La presidenta dijo que el Morelos se tiene un nuevo fiscal “Pues también que puedan revisar siempre cualquier caso de abuso a una mujer”.

Desechan la solicitud de desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco

Con el apoyo de la mayoría de mujeres del Grupo Parlamentario de Morena y del Partido Revolucionario Institucional, y el Verde Ecologista, y la rebelión de las mujeres de Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo y el Partido Acción Nacional, el pleno de la Cámara de Diputados desechó la petición de desafuero en contra del diputado federal, Cuauhtémoc Blanco Bravo, acusado de tentativa de abuso sexual.

Fueron 291 a favor, 158 en contra y 12 abstenciones que dieron carpetazo, por el momento el expediente en contra del exgobernador de Morelos, luego de que al final de la discusión del tema, en una jugada no esperada, la diputada de Morena, Adriana Belinda Quiroz Gallegos, incluso, llamó a Blanco Bravo para que subiera a la tribuna a dar la cara. Cuauhtémoc Blanco señaló brevemente que lo que se le hace es injustificado y que su conciencia está tranquila por lo que se comprometió a acudir a comparecer a la Fiscalía.

Con información de Jorge Almaquio y Víctor Ortega