"No lo hago por negocio": Erick Rubin asegura que no será como el padre de Luis Miguel con su hija Mía

En los últimos meses Mía Rubín se ha enfocado en su carrera musical, luego de lanzar su más reciente material discográfico, "Raíces" junto a su famoso papá, Erik Rubín, quien continúa impulsando la carrera de su primogénita.

Fue durante una entrevista que ofreció para el programa matutino de HOY, que el esposa de la conductora Andrea Legarreta negó tajantemente convertirse en el padre de Luis Miguel, Luisito Rey, quien vimos su faceta malvada en la serie biográfica que se estrenó por Netflix, esto respecto al tema profesional de Mía.

Ademas. mientras el reportero del matutino de Televisa recordaba la forma en el que Luisito Rey trataba a su propio hijo Luismi, Erik comentó en tono de burla;

“No, ¿por qué no?, ¡hay que exprimir a los chamacos!”, dijo entre risas.

Sin embargo, ya en un tono más serio, Rubín explicó que su hija Mía Rubín Legarreta, tiene guardado su dinero, mismo que es intocable, además, agregó que no la apoya por el negocio sino por amor hacía su hija

"La verdad es que ella tiene su lana ahí, su lana es intocable, pero… no lo hago esto por negocio, lo hago por amor, la escuela sigue y para ella esta es su vida, o sea, no es una decisión mía de ‘a ver mi hijita, ¡órale a cantar!’, gracias a Dios no tenemos la necesidad”, comentó a los medios.