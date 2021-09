Diego Luna rompe el silencio tras ser acusado de corrupción: "Trato de no pensar en eso"

Hace unos días te dimos a conocer que Diego Luna y Gael García fueron acusados de corrupción, luego de que su asociación civil a favor del cine documental, Ambulante, recibiera fondos públicos. Al respecto, el primero de ellos rompió el silencio y dio sus primeras declaraciones.

Fue el pasado 13 de septiembre cuando el portal Regeneración aseguró que Ambulante recibió más de 160 millones de pesos, durante los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Esto dijo Diego Luna cuando fue cuestionado sobre el tema.

Durante una entrevista para agencia EFE, Diego Luna mencionó que prefiere no pensar en las críticas en su contra y enfocarse en el trabajo. El actor de 41 años se mostró un poco reacio a hablar a detalle sobre la polémica en la que se ha visto envuelto.

"Trato de no pensar en eso. Yo más bien lo que agradezco es la cantidad de tiempo que llevo trabajando, haciendo lo que me gusta, llegando a ciertos públicos, conquistando espacios y acompañando a otras voces. No tengo nada que decir realmente al respecto", dijo.