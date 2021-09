BTS: RM tuvo una relación tóxica con su exnovia y terminaron por esta razón

¿Quién de BTS tuvo novia? La banda coreana mantiene su vida personal en privado, aunque muchas de sus fans tienen curiosidad por saber quiénes han sido las afortunadas de robar su atención.



En Corea del Sur, los idols no pueden tener "vidas normales", ya que son tomados como ejemplo para la sociedad, además las fans locales suelen ser muy celosas y hay casos donde no han apoyado sus relaciones o matrimonios, incluso pueden terminar por boicotear su carrera.

ARMY sabe que los chicos tuvieron pareja antes de ser famoso, algunos de ellos contaron por sí mismos estas historias, aunque no a todos les fue bien.

RM de BTS se ha convertido en la voz de mensajes sobre el amor propio. El idol compartió un emotivo discurso durante la primera aparición de BTS en la Asamblea General de la ONU y habló de la importancia de ser uno mismo.



Desde entonces, ha sido uno de los portavoces oficiales del grupo en el extranjero y en los conciertos de BTS. Sin embargo, al igual que cualquier otro chico ha experimentado la mala suerte en el amor y él mismo reveló la experiencia que tuvo con su primera novia.

RM de BTS estuvo en una relación tóxica

En 2015, RM fue invitado al programa "Problematic Man", donde se abordan diferentes temas. El idol decidió compartir una anécdota de su vida como estudiante. Fue años antes de debutar con BTS, Namjoon comenzó una relación con una chica popular de su escuela.



Él mismo confirmó que tenía muchos amigos hombres, pero aclaró que no tenía ningún problema con eso, pero ella tenía actitudes que consideró inaceptables en una pareja. Definió su relación como un círculo y un triángulo tratando de encajar, además discutían mucho y él cree que no tenían los mismos valores.



RM tenía miedo de que los buenos sentimientos que tenía por ella desaparecieran, por lo que decidió terminar el noviazgo; sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando su ex se hizo novia de otro chico igual de popular.

