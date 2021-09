Temen por la vida del hijo de Camilo Sesto, “¡Ya no quiere seguir sufriendo!”

Han pasado casi dos años de la muerte de Camilo Sesto, sin embargo, las polémicas en torno al reconocido cantante español aún continúan y en esta ocasión el encargado de atraer la atención de los medios fue el único hijo del también compositor, Camilo Blanes Ornelas, debido a que todo parece indicar que está envuelto en problemas de adicciones y depresión por lo que se teme por la vida del heredero de Camilo Sesto.

El también cantante, causó preocupación entre sus seguidores hace unos días debido a que realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales en la que se le pudo apreciar en aparente estado de ebriedad, además, durante su discurso aseguró que tenía miedo, aunque no especificó a qué o a quién, además, mencionó que algo podría pasarle.

Ante esta situación, la revista TVNotas consultó a una persona allegada al seno familiar del hijo de Camilo Sesto y confirmó que “Camilito”, como también se le conoce, está atravesando por una profunda depresión, la cual, está acompañada por su adicción al alcohol y otras drogas, asimismo, la fuente del portal antes mencionado externó su preocupación por Blanes Ornelas debido a que aseguró que “está llegando a niveles preocupantes” y temen que “tome el camino equivocado”.

La informante de la revista de espectáculos señaló que en diversas ocasiones el hijo de Camilo Sesto ha expresado que ya no quiere vivir pues “prefiere morir para no seguir sufriendo” ya que se siente muy solo, no obstante, refiere que fue él mismo quien se ha encargado de alejar a muchas personas debido a que considera que todo el mundo quiere sacarle dinero, incluso, su madre y su pareja, quienes decidieron dejarlo por sus problemas con las adicciones ya que mencionan que se ponía muy agresivo.

Camilo Blanes tiene 37 años. Foto: IG: camiloblanesoficial

Tras la muerte de Camilo Sesto, su único hijo fue nombrado heredero universal, sin embargo, se dio a conocer que no recibió completa su herencia, sino que recibe parcialidades cada mes, además de que se pagan los servicios de la casa en la que vive, por lo que el dinero que recibe lo gasta en alcohol y drogas.

Por último, la fuente señaló que hasta hace unos meses, Camilo Blanes, quien actualmente tiene 37 años, intentó retomar su carrera en la música con un disco tributo a su padre y otros artistas, sin embargo, menciona que sus adicciones le impidieron realizar la promoción de su material, por lo que también temen que ya no pueda volver a los escenarios.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el hijo de Camilo Sesto atraviesa por un problema similar pues en 2005 trascendió que intentó suicidarse mientras estaba en estado de ebriedad, sin embargo, su madre, Lourdes Ornelas, salió a decir que se había caído por accidente, mientras que en 2011 fue captado en al menos dos días consecutivos comprando bebidas alcohólicas, no obstante, sus seguidores y familiares han externado que desean verlo recuperado para que pueda retomar su vida.

Las últimas publicaciones de Camilo Blanes Ornelas en su perfil de Instagram son fotografías junto a su padre a quien recuerda como un héroe, por lo que es evidente que la partida de su padre le sigue afectando.

Camilo Blanes fue el único hijo del cantante español. Foto: Especial

Con información de TVNotas.