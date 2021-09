Netflix: Esta es la serie japonesa MÁS terrorífica para ver, su historia no te dejará dormir

¿Qué serie ver esta semana? Netflix es la plataforma ideal para disfrutar de nuestras series y películas favoritas, puedes encontrar historias de muchos géneros, incluidos el terror. Si eres de los fanáticos del suspenso, casos de la vida real y tramas que no te dejarán dormir, esta recomendación es para ti.



Asia se ha convertido en el maestro del terror, superando a la industria de Hollywood, no pro nada hay remakes de historias con "El Aro", "La maldición" y próximamente "Train to Busan", pero sin superar las expectativas de las originales y de los expertos del terror.

Esta serie de Netflix se ha convertido en una de las favoritas, además está basada en una maldición japonesa que se originó tras un caso de asesinato. El hecho tuvo lugar en Tokio cuando Takeo Saeki cree que su esposa lo estaba engañando, por lo que la mata brutalmente junto a su hijo, desde entonces, la casa donde vivían quedo bajo una oscura presencia maligna.

Además de darte una buena dosis de terror, este drama es ideal para verlo en un solo día, ya que solo tiene 6 episodios y cada uno dura menos de 30 minutos, checa la recomendación de la semana.

Esta serie de terror no te dejará dormir

Estrenada en 2020, esta serie está basada en hechos reales y en la famosa saga del cineasta japonés Takashi Shimizu. La película original es popularmente famosa como "La Maldición", pero esta serie de Netflix le da un giro completo a la historia.

"Ju-On: Orígenes" sigue la vida de Odajima Yasuo, un investigador de lo paranormal que descubre una conexión entre una serie de accidentes horribles que ocurrieron en los años de 1958 a 1997, todos ocurrieron en la misma casa. La trama se sitúa en ese lapso de 40 años, donde el protagonista sigue el origen de estos incidentes que siguen la primicia de las películas.

El género del J-horror está garantizado con "Ju-On", ya que la serie se inspiró hechos reales que se registraron en Japón. Otro personaje es Honjo Haruka, una mujer y actriz novata que escucha pasos en su casa durante la noche, por ello contrata al investigador para resolver el problema y saber qué la está acechando.

Te puede interesar: Netflix: El drama coreano de terror MÁS visto del año, su historia te atrapará