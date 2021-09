Maribel Guardia recuerda el momento que más la marcó en su carrera; ¿la corren de una televisora?

Maribel Guardia es una de las actrices más bonitas y talentosas en México, motivos que la han llevado a mantenerse frente a las cámaras casi cuatro décadas. Pero lo que pocos saben son aquellos malos pasajes que ha pasado, tanto que en una ocasión la corrieron de una televisora cuando llevaba poco tiempo en el país.

Durante una entrevista con el Escorpión Dorado, la actriz recordó uno de los episodios que más la marcaron en su carrera profesional, misma que incluye que la despidieran de la televisora para la que trabajaba cuando era joven y buscaba hacerse un lugar entre las grandes estrellas de aquellos años en México.

Cuando Maribel tenía tan solo 18 años viajó para concursar en Miss Universo, mismo que hizo que productores de Televisa la contactaron para darle una beca y que pudiera estudiar en lo que hoy es el CEA, pero al poco tiempo le dieron las gracias por sus servicios.

Se olvidan de ella

En la charla con El Escorpión Dorado reveló que ese momento con la gente de Televisa la marcó mucho, ya que su falta de experiencia fue la que hizo que la regresaran a Costa Rica, pero no todo fue malo, ya que aprendió de canto con Yuri y vivió momentos felices dentro de las clases en CEA.

“Vine para concursar en Miss Universo representando a Costa Rica. Entonces, Televisa, cuando regresé a Costa Rica, me llamó para darme una beca para estudiar en el que era como el primer CEA, pero se llamada diferente. Estudiamos danza, música, arte y canto con Yuri, con Felicia Mercado”, comenzó su relato.

Cuando pensó que ya tenía un posible futuro dentro de la televisora de los Azcárraga llegó una noticia que nadie esperaba, ya que no se acordaban que ella y un grupo de mujeres estaban ya se habían ido, más porque ya había terminado la beca de Maribel.

“Me dieron beca por un año y después de un año me llaman y me dicen: ‘¿Sigues en México?’, y yo ‘¿cómo?, claro’. “(Ellos contestaron) ‘¡Ah! Pensábamos que ya te habías ido’. Me pagaban al mes, vivía en el Hotel Continental, y yo decía, pero ya ni se acordaban que estábamos aquí. Entonces después fue de: ‘Ya, gracias’, ¡Nos corrieron a todas!”, recordó Maribel.

Pero no todo fue malo, ya que, gracias a este momento, Guardia conoció a otras personalidades con las que hico muchas fotonovelas como Verónica Castro y con el hijo de María Félix. Ahora a sus 62 años es una de las grandes figuras de la televisión mexicana.