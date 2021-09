La Casa de los famosos: Celia Lora vs Pablo Montero, esto se sabe de su INTENSA pelea

Una vez más en La Casa de los Famosos dos integrantes no pudieron controlarse y comenzaron una intensa pelea se trata de Celia Lora y Pablo Montero quienes se recordaron cosas del pasado, y aunque otra de las integrantes del reality show trató de tranquilizar la situación, ambos quedaron muy enojados.

Luego de la salida de Anahí, la primera integrante eliminada de La Casa de los Famosos, Celia Lora había estado muy tranquila y no había tenido discusiones con nadie, hasta hace unos días que la exboss de Acapulco Shore explotó en contra de Pablo Montero.

¿Qué pasó?

En varias ocasiones, Pablo Montero y Alicia Machado han comentado que no les gusta la actitud de Celia Lora pues aseguran que la playmate habla de todos sus compañeros a sus espaldas.

Ante esto, Celia Lora ya no pudo más y enfrentó a Montero quienes en la habitación se hicieron de palabras, mientras que el cantante pedía a Lora respeto y que no estuviera hablando de él a sus espaldas así como lo hizo con Anahí y Alicia Machado, la modelo y chica reality aseguró que no tiene la cara para pedirle eso cuando él también le ha faltado al respeto.

De acuerdo con la propia Celia, en el momento en que Pablo la conoció le hizo fuertes insinuaciones sexuales, mientras dijo eso la playmate el cantante aseguró que eso no era verdad.

Fueron varios minutos de discusión, en las que Pablo dijo que él por ser un caballero no hablaría del pasado de Celia Lora pues además de todo le daba pena tan solo mencionarlo.