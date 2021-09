Angélica Rivera sorprende con tierno mensaje tras una larga ausencia, ¿dedicado a Peña Nieto?

Angélica Rivera fue blanco de la polémica durante su paso como primera dama de México, sin embargo, tras terminar el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto la actriz se desvaneció tanto de los reflectores como de las redes sociales.

“La Gaviota”, como la conoce el público, se mantuvo activa mientras estaba casada con el exmandatario pero al concluir el sexenio se diluyó por completo y poco es lo que se sabe sobre ella tras haber firmado el divorcio.

Angélica Rivera. Foto: Instagram

La actriz de 52 años mantiene privadas sus redes sociales y se ha limitado a realizar algunas publicaciones que ocasionalmente son públicas, como la más reciente que causó gran alboroto entre sus seguidores ya que se trata de un tierno mensaje dedicado a su hija Regina Castro.

Y es que la joven compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de su infancia, en ella se le puede ver junto a su madre, Angélica Rivera, quien luce un look completamente distinto y sonriente abrazando a su pequeña hija.

“Tú me haces sentir que puedo volar”, escribió Regina Castro, mientras que la actriz respondió: “Cuando me miras así. Eres el ángel luz de mi amor. Te amo con toda mi alma”.

¿Angélica Rivera envía mensaje a EPN?

Aunque el público no sabe nada de la actriz, son sus hijas quienes han revelado detalles sobre cómo se encuentra o de lo que publica en sus redes sociales, como el más reciente mensaje de Sofía Castro.

La hija de Angélica Rivera compartió a través de sus historias en Instagram un mensaje que habría sido publicado por la actriz en su cuenta privada, lo que muchos tomaron como una indirecta al expresidente Enrique Peña Nieto.

“Querido miedo, quiero decirte que lo nuestro se acabó. Ya he tenido suficiente. Ya me has frenado demasiadas ocasiones y no estoy dispuesta a aguantar esta situación ni un minuto más. Además, he conocido a otros mucho más interesantes que tú, se llaman confianza, ilusión, esperanza, valentía, amor propio. Así que me despido porque me voy con ellos”, escribió.

El exmandatario también está alejado de los reflectores y la vida pública, aunque se muestran detalles de su romance con la modelo Tania Ruiz. Sobre Angélica Rivera han crecido los rumores de su regreso a las telenovelas luego de 14 años, aunque la actriz no ha confirmado nada.