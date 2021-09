Angélica Rivera regresaría a la televisión según esta publicación ¿Encontró el proyecto de sus sueños? | FOTO

Luego de despedirse como primera dama de México y anuncuó su divorcio con el expresidente de México Enrique Peña Nieto, la actriz mexicana permaneció alejada del ojo público pese a los rumores que aseguraban que algún día regresaría a la televisión

Sin embargo, este rumor podría confirmarse, ya que, en esta ocación, Angélica Rivera compartió una reflexión en su cuenta oficial de Instagram que hace confirmaría más la idea de que próximamente dejará su vida personal para dedicarse de lleno a su carrera actoral.

El mensaje que fue compartido por su hija Sofía Castro en sus historias de Instagram acompañado de un “Te amo”, dice así:

“Querido miedo:

"Quiero decirte que lo nuestro se acabó. Ya he tenido suficiente.

Ya me has frenado en demasiadas ocasiones, y no estoy dispuesta a aguantar esta situación ni un minuto más.

Además, he conocido a otros mucho más interesantes que tú.

Se llaman:

Confianza, ilusión, esperanza, valentía, amor propio.

Así que me despido porque me voy con ellos”.