Aleks Syntek explota contra Telehit por un MEME que se burla de su carrera: "No tienen ética"

Hace unos días se hizo viral un video en redes sociales en el que Aleks Syntek revela que él compuso una famosa canción para un comercial de una marca de salsa cátsup. Al respecto, el cantante fue protagonista de una gran cantidad de memes.

Ahora, el cantante de 51 años generó bastante controversia al responder a un meme que se burla de su carrera musical, publicado por el canal de música Telehit. En esta ocasión, el intérprete de "Sexo, pudor y lágrimas" no se guardó nada.

A través de su cuenta oficial de Facebook, este miércoles 15 de septiembre, Telehit Música compartió un meme con motivo del Grito de Independencia 2021, en el cual aparecen grandes exponentes de la música mexicana.

En el meme destaca la presencia de Alejandro Fernández, Luis Miguel, Juan Gabriel, Thalía, Saúl Hernández (vocalista de Caifanes), Armando Manzanero y Rubén Albarrán (vocalista de Café Tacvba). Encima de sus fotografías se lee: "Gracias por todo lo que le has dado a la música mexicana". Sin embargo, en la de Aleks Syntek se lee en rojo: "Tú no".

El cantante, cuyo nombre real es Raúl Alejandro Escajadillo Peña, vio la publicación y externó su opinión, asegurando que le parece increíble que Telehit se atreva a insultar su larga trayectoria.

"Personas que laboran en Telehit, ustedes no tienen ética. No entiendo cómo inauguraron su canal con mi música y la tocaron durante 25 años y ahora se atreven a insultar mi carrera de manera frontal, me parece un acto cobarde", escribió el cantautor.