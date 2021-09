Netflix: La serie asiática de suspenso MÁS vista de la plataforma, su historia te intrigará

Celebra el mes patrio con un maratón de Netflix lleno de terror e historias inquietantes. Aunque no habrá puente por las fiesta de Independencia, puedes actualizar tu lista de series y películas favoritas para disfrutar de uno de los mejores dramas juveniles de suspenso.



Asia se ha convertido en un gigante del entretenimiento, Corea del Sur, China, Japón y Tailandia han aterrizado en la plataforma de streaming con sus producciones originales que han conquistado a todo público.



No es un secreto que Asia es uno de los maestros del terror, no por nada se han hecho remakes de historias como "El Aro", "La maldición", entre otros. Además, una de sus grandes apuestas del 2021 es "The Medium", calificada como la película más terrorífica del año.



En Netflix podrás encontrar una serie juvenil más vista de la plataforma que te mostrará el lado oscuro de una estudiante que pondrá la descubierto los secretos más oscuros de sus compañeros, checa la recomendación de la semana.

La serie más vista de Netflix

Lanzada en 2018, esta serie de Asia se ha convertido en una de las mejores apuestas de suspenso y thrillers de terror. "Girl From Nowhere" o mejor conocida como "La chica nueva", es un dorama tailandés protagonizado por Chicha Amatayakul, apodada como Kitty.



"La chica nueva" combina el drama juvenil, suspenso y el terror crudo. Los 13 episodios fueron producidos por diferentes directores para darle otro tipo de narración y no ser iguales. La trama sigue la vida de Nanno, una joven estudiante que cambia constantemente de escuela.



En casa episodio, ella se presenta como una nueva estudiante y está enfocada a darle una lección de moral a aquellos compañeros o profesores que estén escondiendo algo.

Nanno tiene la capacidad de ver más allá de la apariencia de los estudiantes, por lo que sabe quiénes son perversos y abusadores. Ella revelará cada uno de sus secretos a los demás y desenmascara sus mentiras con el fin de darles una lección. Cada uno de ellos aprenderá de mala forma que sus acciones tienen consecuencias.

Te puede interesar: Lee Min Ho: Este es su drama coreano más visto en Netflix y el más popular del 2020