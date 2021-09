Luisito Comunica compra una casa en Venezuela y le llueven críticas; así es su lujosa propiedad: VIDEO

El famoso youtuber Luisito Comunica vuelve a dar de que hablar en su visita a Venezuela. Esta vez el creador de contenido sorprendió a sus seguidores al dar a conocer que compró una casa en aquel país y mostrar su lujosa propiedad en un video, algo por lo que recibió críticas.

A través de sus redes sociales, Luis Arturo Villar, nombre real del youtuber, dio a conocer los detalles de su nueva adquisición, la cual calificó como una buena inversión a futuro, pero recibió múltiples comentarios donde los internautas recalcaron lo mucho que cuesta comprar una casa a los venezolanos.

"Me emociona mucho compartirlo con ustedes. Me pareció una idea interesante de inversión a futuro y me encariñé con esta ciudad frente al mar", escribió el también influencer en su cuenta oficial de Instagram, donde también recibió miles de mensajes positivos.

Luisito Comunica recibe críticas

Sabiendo la situación política y económica que vive actualmente Venezuela, el youtuber mexicano afirma que comprar un departamento en aquel país es una buena inversión, aunque acepta que existe la preocupación de que pudiera perder su nueva propiedad.

"Sí se escuchan varias historias de miedo de personas que pierden su casa nada más porque sí. Personas llegan, se meten, la ley los protege para que no se vayan, el que tiene más tiene que regalar su casa a los que tienen menos, este tipo de ideologías", que afirma sí le preocupan, pero tiene esperanzas en que todo salga bien.

Sin embargo, Luisito también recibió críticas, pues muchos usuarios afirman que las ventas con precios tan bajos en Venezuela tienen un trasfondo muy triste, ya que muchas familias salen del país buscando nuevas oportunidades y prácticamente regalan sus propiedades por la necesidad de tener algo para sobrevivir.

Así es la nueva propiedad del youtuber

De acuerdo con lo dicho por el propio youtuber, su nuevo departamento se encuentra ubicado a una cuadra del mar, en la ciudad de Lechería, en el estado de Anzoátegui. Se trata de un departamento que adquirió por 20 mil dólares, 397 mil 946 pesos mexicanos, y le fue entregado con muebles y hasta utensilios de cocina.

La nueva casa del famoso creador de contenido, que ya cuenta con más de 37 millones de suscriptores en su canal de Youtube, tiene una recámara, sala de estar, cocina equipada con todos los aparatos electrónicos, un mini estudio, baño y balcón con vista al océano.