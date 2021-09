Conor McGregor agredió al novio de Megan Fox en los MTV Video Music Awards

El polémico Conor McGregor es un peleador irlandés de artes marciales mixtas que es considerado una celebridad en el mundo del deporte, pero también en el del espectáculo. El pasado fin de semana, el atleta apareció en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Sin embargo, su aparición en el evento realizado en el Barcklays Center de Nueva York se convirtió en escándalo, pues discutió de manera efusiva con el rapero Colson Baker.

Las imágenes de lo sucedido se viralizaron rápidamente a través de plataformas sociales, pues el personal de seguridad debió intervenir inmediatamente entre los hombres para que su altercado no generara más conflicto o algún accidente entre ellos mismos o los asistentes. De acuerdo con el medio TMZ, la pelea inició cuando el luchador se acercó al rapero y a Megan Fox con la intención de tomarse una fotografía.

Conor McGregor se acercó a la pareja para tomarse una fotografía. Foto: Twitter @CanadianWorry

¿Qué ocurrió?

Según la plataforma estadounidense, mientras Conor McGregor se acercó a la pareja, el rapero realizó un comentario inapropiado que ocasionó la molestia de The Notorious, quien inmediatamente lo encaró. Ante el bullicio, las personas asistentes capturaron el momento preciso en que el atleta arrojó el contenido del vaso que tenía en la mano, dirigiendo el ataque directamente hacia el novio de Megan Fox.

Ante lo sucedido, los guardaespaldas que se encontraban en el evento intervinieron y concentraron sus esfuerzos en contener a McGregor, quien estaba dispuesto a comenzar una catastrófica pelea. Después de que lo separaron, Conor intentó encarar una vez más al hombre que lo había puesto furioso. En la discusión también intervino la misma Megan Fox, quien intentó mantener la calma.

Megan Fox intervino para controlar la situación. Foto: Twitter @CanadianWorry

Esto dijo McGregor al respecto

Cuando Megan Fox fue interrogada al respecto por la revista Variety, la actriz aseguró que no podía dar declaraciones sobre lo sucedido. Por su parte, Conor dijo que no había pasado absolutamente nada. En una conversación con Entertainment Tonight, el luchador declaró que no conoce al rapero y lo único que sabe de él es que tiene una relación con Megan Fox, por lo que cualquier versión de lo sucedido son solo rumores. Además, decidió establecer que él solo entablaría una pelea con luchadores de verdad.

Por su parte, Machine Gun Kelly prefirió no comentar más al respecto y únicamente concentrarse en el triunfo que obtuvo en la categoría “Mejor Alternativo” por su canción “My Ex’s Best Friend”. Sin embargo, las especulaciones al respecto continúa, pues el público ha señalado el altercado como un suceso fuera de lo común, especialmente durante un evento tan importante como los premios MTV.