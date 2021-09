Megan Fox arrasa en los VMAs, demuestra que tiene juventud eterna la actriz de Transformers

No hay duda de que Megan Fox se llevó la noche de los VMA´S 2021. En diferentes momentos y por diferentes razones fue el centro de atención y queda claro que la protagonista de Transformers no ha perdido el toque. A pesar de que cumplió 35 años, los comentarios sobre su físico no se hicieron esperar.

Los años no pasan por ella, porque luce como cuando tenía 21 años y nos sorprendió con su participación en la saga de Transformers, en donde mostraba todos sus atributos físicos.

La noche de Megan Fox fue muy movida. Primero fue en la alfombra roja, en donde su vestido transparente dejó a todos los presentes con la boca abierta. La actriz de 35 años llegó con su novio Machine Gun Kelley, pero la verdad es que pocos hacían caso al rapero.

Megan Fox sorprendió a todos con su espectacular figura

FOTO: Twitter

Megan Fox se llevó la noche

Y aunque Olivia Rodrigo fue la más premiada de la noche, Megan Fox fue la más seguida y la que dio la nota, por las buenas y por las malas.

Durante la Alfombra Roja, antes de que se celebraran los Video Music Awards, Conor McGregor y su novio Machine Gun Kelly, se enfrascaron en una pelea. El luchador y el rapero tuvieron que ser separados por miembros de seguridad.

Aunque se desconoce el motivo que inició el altercado, fue uno de los momentos más importantes de la noche. Por momentos, opacó la presencia de numerosas personalidades de la música, la actuación y del deporte.

El beso con Machine Gun Kelly

Durante toda la noche, Megan Fox y su novio Machine Gun Kelly mostraron el amor que se tienen y aprovechaban cualquier momento para abrazarse y besarse.

Por eso, hubo momentos muy polémicos, en donde se besaron y llamaron la atención de todas las cámaras que cubrían el momento.

Si hubiera un premio, ellos podrían ganar el de la pareja más candente del años. Obviamente, en buena medida por la talentosa Megan Fox.