Coldplay y BTS: Se lanza adelanto de "My Universe", su colaboración MÁS esperada

El grupo más popular del K-Pop y la banda más famosa de rock unieron su talento para formar "My Universe", BTS y Coldplay podrían lanzar la mejor canción del año gracias a su nueva colaboración en inglés y coreano. Para sorpresa de las fans, se reveló el primer adelanto de la colaboración y emocionan a ARMY.



Chris Martin viajó hace unos meses a Corea del Sur, levantando las sospechas de un posible proyecto en el K-Pop junto a la banda del momento.



Tras varias pistas y rumores en redes sociales y como parte de los adelantos de su próximo álbum, este lunes se confirmó la canción "My Universe", la cual será lanzada el 24 de septiembre como sencillo promocional de "Music of the Spheres", a estrenarse el 15 de octubre.



En tan solo 11 días, ARMY podrá disfrutar de las voces de Coldplay y BTS, quienes ya dieron la primera probada de esta colaboración que promete ser todo un hit. El anuncio se realizó a través del idioma 'Spheric' inventado por la banda de rock.

Así se escucha My Universe de BTS y Coldplay

A través de las redes sociales de BigHit y Coldplay, se reveló un clip que muestra 30 segundos de "My Universe", la nueva canción de BTS junto a la banda de rock. El hashtag #ColdplayXBTS se hizo tendencia a los pocos minutos de haberse escuchado la colaboración.



Además, el grupo K-Pop compartió el detrás de cámaras de Chris Martin junto a los idols coreanos en el estudio de grabación, el músico viajó hasta Corea del Sur para conocerlos e intercambiaron sudaderas.



Se espera que la canción rompa récords de reproducciones en las plataformas de música y alcancen el #1 del chart Billboard, aunque se desconoce si habrá video oficial, pero ARMY podría romper una nueva marca en YouTube.



Aunque solo se trató de un adelanto de "My Universe", la letra ya hizo llorar a más de una, ya que retrata el amor y agradecimiento a sus fans:

Yo vuelo contigo, me vuelvo loco cuando estoy sin ti. Ahora vamos a tomarnos de la mano. Estamos hechos el uno para el otro bebé. Tú, tu eres mi universo...

Te puede interesar: BTS: La chica que Jungkook no pudo olvidar y se convierte en la envidia de ARMY