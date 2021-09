MasterChef Celebrity: William Valdés no supo hacer pozole y así lo regañó el chef Jose Ramón

El cuarto episodio de MasterChef Celebrity estuvo cargado de momentos mexicanos, por ser el mes de septiembre, en el que se celebra la Independencia del país, los cocineros llevaron a cabo algunas actividades y recetas muy originales de la nación.

Primero empezaron rompiendo una piñata, una tradición de las fiestas y kermeses mexicanas, el objetivo fue formar las parejas con las que trabajarían en la primera etapa del programa.

En ese reto fueron Paco Chacón y Bebehita los que se llevaron la noche, se ganaron su pase directo al balcón y la oportunidad de casarse de manera ficticia, pero tal y como pasa en las kermes mexicana.

En el segundo reto los que no hicieron un buen trabajo fueron Stephanie Salas, Mauricio Islas y Laura Zapata quienes al igual que Aida Cuevas, William Valdés, Dalú, José Joel y Alicia Machado tuvieron que cocinar para no salir del relity.

El reto de eliminación consistió en preparar pozole de diversas proteínas, para algunos de los participantes fue complicado pues no sabían preparar el platillo e incluso era la primera vez que lo cocinaban.

La utilización de la olla de presión fue otro de las dificultades de los participantes, pues al ser un elemento esencial de la cocina y una herramienta de cuidado, era e lo más temidos por los integrantes.

La suerte no estuvo de lado de William Valdés, quien en el momento de la degustación no logró cautivar el paladar de los jueces quienes no aceptaron el argumentó sobre su nacionalidad para dejar pasar los errores del platillo mexicano.

“Te invito a que te comas México”, fue un consejo del juez José Ramón Castillo, después que le notificarán que era el eliminado del cuarto episodio de MasterChef Celebrity.

Más sobre William Valdés

Es un actor, cantante y presentador de televisión cubano. Nació el 10 de enero de 1994. Actualmente vive y trabaja en la Ciudad de México. Su carrera inicio´ cuando tenía 17 años en Miami.