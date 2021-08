¿BTS confirma su gira por Latinoamérica? Estos son los países que podrían visitar

BTS se reencontró con ARMY, a pesar de que fue a distancia, el grupo K-Pop celebró una llamada de Zoom para convivir con las fans que lograron ganar un sorteo único. Contestaron una serie de preguntas y respuestas y compartieron algunos de sus planes, entre ellos su deseo de volver a Latinoamérica.



La banda visitó México en 3 ocasiones, pero fue en 2017 la última vez que las fans aztecas pudieron presenciar un show en vivo y no han vuelto en estos 4 años. Se les considera de los artistas más solicitados, además traerlos no es nada fácil y barato, pues cuentan con un gran equipo de staff y son muy demandados.



Aunque el país ha tenido la oportunidad de disfrutar de la venta de productos como BT21 o inaugurar la segunda sucursal de "House of BTS" en el mundo, los idols no han ofrecido ningún concierto como parte de sus recientes giras. Pero las esperanzas surgieron de nuevo gracias al mensaje que compartieron recientemente.

¿Qué países visitará BTS en su próxima gira?

BTS celebró junto a ARMY una reunión virtual que consistió en una dinámica de preguntas y respuestas. Entre la charla, una ARMY les mandó un mensaje para hacerles la petición que regresen a Latinoamérica, ya que solo han viajado a Brasil como parte de sus tours mundiales.



Los integrantes se emocionaron y aseguraron que quieren regresar al continente, Su líder RM dijo que realmente quieren venir y mencionó que México, Brasil y Chile están entre sus opciones, aunque en realidad quieren ir a todas las partes posibles.



Aunque no fue una confirmación, ARMY volvió a poner sus esperanzas para el 2022 cuando puedan retomar su tour. Además, México es uno de los países que más consume K-Pop, por lo que es un destino casi obligado para los artistas coreanos y en general.

Sobre los motivos por los que BTS no ha regresado a México, se puede deber a la alta demanda para agendar un concierto de la banda, no solo por el costo del contrato, sino porque este se traslada al costo de los boletos que pueden resultar muy elevados para un artista de talla mundial.



Además, de los gastos como el staff, ingenieros de producción, traslado de instrumentos y estructuras del escenario, boletos de avión, entre otros.