MICHELLE Salas y STEPHANIE Salas confiesan su devoción de madre e hija: FOTOS

Stephanie Salas tenía 19 años cuando se convirtió en madre, por vez primera, de la pequeña Michelle Salas, hija de Luis Miguel también. Con una aventura por delante para educar y amar a su hija, Stephanie siempre se entregó en cuerpo y alma a darle lo mejor a su ahora famosa hija, quien no duda en venerar a su madre en toda ocasión que tiene.

Hoy en día, Stephanie, hija de Sylvia Pasquel y nieta de Silvia Pinal, tiene 51 años de vida y Michelle Salas cuenta ya 32 años. Con 19 años de distancia entre una y otra, Stephanie creció siendo una mamá soltera joven y apoyada por su familia. Ante esto, la relación que lleva con Michelle es íntima y sumamente profunda, a pesar de que la influencer y socialité vive la mayor parte del tiempo en Estados Unidos y España.

La famosa revista especializada en moda, L'Officiel, encontró a madre e hija para posar juntas en su edición de agosto. Ante esto, Michelle y Stephanie disfrutaron de la presencia de una y otra, algo que se ha vuelto complejo debido a la distancia de vidas y la pandemia.

Para la sesión de fotos, Michelle usó una camisa de seda con elastano, falda de elastano y collar de metal con aplicaciones de perla, todo de la marca Dolce&Gabbana, que es una de sus favoritas.

Mientras tanto, Stephanie usó saco de terciopelo, camisa de seda y pantalón de viscosa de la marca Gucci. Los aretes de metal con resina fueron de Fendi.

Las fotografías corrieron a cargo del dúo fotográfico conformado por Germán Nájera e Iván Flores, mejor conocidos en redes sociales como @weshootmuch.

Ante tal momento de emoción para ambas, Michelle Salas abundó en el amor a su madre y describió lo que siente por tenerla en su vida.

"Mamma mia!!! Afortunada de compartir esta increíble portada con la mujer que me dio la vida y que me protege cada día @stephaniesalasoficial", indicó.

De igual forma, agradeció a la producción de la sesión de fotos: "Gracias a @lofficielmexico y a todo el equipazo que lo hizo posible. A mis queridos @weshootmuch por captar nuestra esencia y plasmar en una imagen la complicidad de dos mujeres que se admiran, se apoyan y se quieren a rabiar", dijo.

Para rematar, envió más amor a Stephanie y, de paso, a su hermana Camila Valero, quien no estuvo con ellas en ese momento.

Por su parte, Stephanie, devolvió el cariño a su primogénita y describió también el eterno amor que le tiene.

"Una luz infinita fluyendo por mis venas es el sentimiento que me brinda esta fotografía ??me dice que no hay nada más poderoso que el amor de una madre y la fuerza recíproca de un hijo hacia su creador. Te amo", precisó Stephanie Salas hacia su hija Michelle.