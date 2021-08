Karol Sevilla presentó su segundo sencillo: “Nadie te entiende”

Channel, Karol Sevilla se colocó bajo los reflectores de América Latina gracias a su protagónico en "Soy Luna", de Disney, donde despegó su carrera, misma que ha manejado entre la actuación y la música, la cual es su prioridad actualmente.

“En este momento de mi vida está cien por ciento [dedicada a] la música; ya actué bastante, me encanta, es una de las cosas que más me gusta, pero me di cuenta que a veces me estanco mucho en los personajes. En la música no pasa eso, me pongo una peluca rosa y ya soy alguien totalmente diferente, como pasó en el video de "Nadie te entiende". En la música puedo hacer las tres cosas: bailar, actuar y cantar”, nos contó Karol.

Su más reciente sencillo es “Nadie te entiende”, cuyo videoclip tiene influencias asiáticas, particularmente la música coreana, -de la cual Karol es fanática, incluso no descarta cantar en coreano.

“Siempre me ha gustado mucho la música coreana. Me encantan los videoclips, creo que visualmente son muy coloridos, por eso deseaba hacer algo así. De hecho, hace tiempo que quiero cantar en coreano”, apunta.

Al igual que otras personalidades de la industria que han trabajado en la casa de Mickey Mouse, Karol maduró y buscó evolucionar para dejar de lado su versión infantil y encaminarse hacia una carrera juvenil, incluyendo nueva imagen, lo cual ha resultado ser un reto bastante importante, sin embargo gracias a su equipo de trabajo lo ha logrado.

A sus casi 22 años, Karol reconoce que en algún momento sólo se dedicó a complacer a sus seguidores, aunque eso implicara dejar de hacer lo que le gustaba. Eso ya quedó en el pasado y ahora “hago mi trabajo no por vender, tener más dinero o más seguidores, lo hago por amor al arte, por amor a la música y a la actuación, eso es lo más importante”.

El que Karol haya crecido no significa una ruptura total con su público, ni con Disney -incluso próximamente estrenará una serie a través de su plataforma-; además la cantante y actriz mexicana participó en la campaña "Disney Princesa: Tiempo de Celebrar”, donde interpreta “Desde hoy”, tema que rinde homenaje a las heroínas que llenan el mundo con coraje y bondad.