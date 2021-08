Consuelo Duval a tratado de inculcar esta celebración en sus hijos

La actriz y comediante, Consuelo Duval confesó en el programa de Netas Divinas que hay una celebración en especial que ha tratado de inculcar en sus hijos, Carolina Miranda y Michel, pues cada año intenta que sea un buen recuerdo.

La respuesta de Consuelo surge en el momento que la voz en off “Angela” le preguntó directamente sobre lo que más le ilusionaba cuando era niña, a lo que la Neta contestó:

Me hacía mucho ilusión que llegara Navidad y que llegáramos a casa mi tía y ver el árbol y tenía abajo el árbol con todos los regalos con todos los nombres. Y a las 12 de la noche abrimos los regalos. Era el momento más…”

Comentó además que ese bello momento en su vida posteriormente se vio opacado por peleas familiares y el distanciamiento, pero esta es la razón por la que cada año procura que sus hijos tengan una buena Navidad.

Yo me encargue de generar esa ilusión en mis hijos y en todos mis sobrinos, va a llegar la navidad y vamos a casa de Pacha y el árbol está lleno de ya sabes. Esa ilusión la seguí manteniendo siempre.

Además, Consuelo destacó que hay un gusto que le gustaría mucho darse a sí misma.

Hay mana perame, no pues ¿un gusto? Un viaje con mis nenas.

Después de la respuesta tan emotiva de Consuelo Duval, Laura Flores, conductora invitada, contestó sobre cuál era su mayor ilusión cuando era adolescente

Hay Donny Osmond, ve mi poster mana, lo sigo en redes, tengo más seguidores que él y no me contesta el desgraciado, pero va a estar en Las Vegas y lo voy a ir a ver.

Laura Flores dijo además que a ella ya no le importa si la desilusiona pues no le contesta sus mensajes, pero dijo que hará todo lo posible por esta junto a él.

Ya me desilusiono porque no me pela, pero quiero creer que alguien más le lleva sus redes sociales, pero o voy a a tratar de formarme en el camerino para verlo.