Carlos Bonavides defiende a Laura Bozzo; pide detener burlas contra la conductora | VIDEO

Laura Bozzo sigue causando controversia ya que hace algunas semanas se dio a conocer que era acusada por presunto delito fiscal, algo que le ha ganado una gran cantidad de críticas en redes sociales, por lo que el actor Carlos Bonavides pidió ponerle fin y no dudó en defender a la conductora.

La peruana fue vinculada a proceso por presunta evasión fiscal ya que habría vendido un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Bozzo presentó un amparo con el que solicitó suspender la prisión preventiva argumentando que su estado de salud era grave.

Internautas señalaron que la conductora habló sobre su salud como un pretexto para no presentarse en el penal de Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México; sin embargo, Carlos Bonavides aseguró que Laura Bozzo sí estaba enferma.

Laura Bozzo con Carlos Bonavides. Foto: Instagram

Carlos Bonavides y Bozzo compartieron escena durante su participación en "Las estrellas bailan en Hoy", aunque se señaló que la relación no había terminado del todo bien entre ellos, el actor la defendió ante las acusaciones y aseguró que cuando participaban en el reality la peruana ya presentaba problemas de salud.

"Lamento mucho que tenga este problema con el SAT. No sé cuál sea su situación, no he podido hablar con ella pero le deseo de todo corazón que resuelva su problema porque sí, la verdad yo fui testigo de que ella faltó una vez al baile porque estaba muy enferma, entonces posiblemente sea una cuestión real, el reflujo que lo tenía muy mal, ella nos explicó en un video”, dijo.

Carlos Bonavides pide comprensión

En un encuentro con los medios, Carlos Bonavides aseguró que las celebridades también deben arreglar su situación ante el SAT, pero pidió comprensión para Laura Bozzo ante la deuda tan grande que tiene y por la que podría ir a prisión hasta por nueve años.

"El SAT yo creo que ahorita debe estar en una situación en donde debe de ser comprensivo con las personas que tienen una deuda tan grande y comprensible para todas las personas (...) Que nos den chance porque muchos actores tenemos también que arreglar nuestra situación", añadió.

Este lunes concluyó el límite que señaló el juez para que la presentadora de “Laura en América” pagara la suma de 300 mil pesos, que se brindó como garantía luego de que se otorgara la suspensión provisional contra la orden de aprehensión.

Previo a la suspensión, la conductora de 69 años no se presentó en el penal de Santiaguito en el lapso establecido por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que ésta solicitó una ficha roja a Interpol para que Bozzo pudiera ser arrestada en varios países.