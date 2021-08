Stray Kids: Bang Chan acusado de ser racista al imitar a Jim Crow, se disculpa con sus fans

El líder de Stray Kids, Bang Chan, se vio envuelto en la polémica este martes. En redes sociales circuló un video que muestra al idol K-Pop imitando a Jim Crow, por lo que fue señalado de racista e insensible. Tras las acusaciones, el rapero emitió una disculpa con sus fans.



Tras la difusión del clip de video, Bang Chan fue blanco de críticas, por lo que sus fans reaccionaron ante la ola de mensajes en su contra. Hasta ahora, la agencia JYP no se ha pronunciado al respecto, ya que fue el propio artista que decidió compartir un mensaje de arrepentimiento en sus redes sociales.



A través de Bubble, Bang Chan compartió diversos mensajes para disculparse con sus fans y con aquellos que se hayan sentido heridos por sus acciones en el pasado tras bailar "This is America" de Childish Gambino.

¿Quién era Jim Crow y por qué se acusa a Bang Chan?

La polémica en su contra fue porque el artista Thomas Dartmouth creó un personaje llamado "Jim Crow", un hombre negro, pero racista. Fue en 1830 a 1940 cuanto esta figura cobró fuerza, incluso después de la Guerra Civil se crearon leyes que atentaban contra los derechos de las personas de color.



Las Leyes de Jim Crow ordenaban separar a los negros de los blancos en escuelas, lugares públicos, transporte y hasta en los baños. Los dibujos de dicho personaje mostraban poses que fueron las que imitó Bang Chan durante su baile y que algunos señalaron de insensibles.

Bang Chan se disculpó y aseguró que no tenía intención de herir a nadie, además recordó que el lema de Stray Kids es "Everywhere All Around The World", por lo que considera que debió pensar antes de dicho baile.



Reiteró que el grupo no apoya de ninguna forma el racismo en cualquier modo, reconoció que quizás le faltan aspectos por mejorar, pero el apoyo y amor de Stay lo ayudarán a convertirse en un gran artista y mejor ser humano.

JYP no ha hecho ningún comentario, algunos consideran que quizás era ignorante sobre lo que representaba el personaje de Jim Crow, pero otros creen que esa no es excusa para sus acciones.