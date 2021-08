Raúl Araiza asegura ser mandilón; su novia lo exhibe en redes | VIDEO

El mes pasado, Raúl Araiza confirmó su relación con la actriz colombiana Margarita Vega al compartir unas fotografías desde Acapulco. Recientemente, su nueva y joven novia lo exhibió en redes sociales en un video en el que 'El Negro' asegura ser un mandilón.

En 2019, el conductor de Hoy y Fernanda Rodríguez anunciaron su divorcio luego de 24 años de matrimonio. Con ella procreó a sus dos hijas: Camila y Roberta. Después, tuvo una relación de un año con la terapeuta María Amelia Aguilar, a quien conoció en el programa matutino.

A través de sus historias de Instagram, Raúl 'El Negro' Araiza compartió un video grabado por Margarita Vega en el que el también actor de 56 años aparece lavando los trastes. "Ya, déjame", le dice a ella para que lo deje de grabar. "Hombres, no dejen que se burlen de ustedes", agregó.

"Aprende a lavar platos. Hoy hizo el desayuno y está lavando platos, porque él nunca hace nada ", dice Margarita . "¿Que no hago nada?", pregunta Raúl . "No, mi amor, nunca haces nada", responde ella .

Al instante, Araiza menciona: "Claro que sí sé, miren". Acto seguido, muestra cómo lava una bandeja, a lo que su pareja, quien es 20 años menor que él, le dice: "¡Muy bien! Me encanta, para que los hombres aprendan".

Fue entonces cuando Raúl Araiza aseguró ser mandilón: "Muchos hombres somos mandilones. ¿Saben qué? Esto (lavar los trastes) quita el estrés de estarnos preocupando de muchas cosas", finalizó.

Hace unos días, durante una entrevista para la revista TVNotas, Margarita Vega defendió su relación con Raúl Araiza, a quien describió como "un caballero, atento, educado y formal". Mencionó que aunque ya se conocían desde hace años, un día él la invitó a salir y como ella tenía tres años soltera, aceptó.

"No me interesa lo que la gente diga, soy una mujer autosuficiente y jamás nadie me ha mantenido, trabajo desde los 17 años. Estoy muy enamorada y soy correspondida; estamos viviendo una historia maravillosa", dijo.