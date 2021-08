Morris Gilbert es optimista sobre el futuro teatral en México tras la pandemia

Desde antes de la pandemia, ya se hablaba de la crisis teatral, sin embargo, aún con un aforo del 50 por ciento, el productor Morris Gilbert es optimista y confía en que el público asiduo al teatro no dejará morir esta disciplina, por eso además de las tres obras que tiene en cartelera, ya prepara dos más para estrenar antes de que se termine el año.

“El teatro es la forma de comunicación más pura que existe entre los seres humanos y por eso sigue vigente. Cuando se inventó el cine se dijo que se acababa y siguió, con la tele y el streaming se pensó lo mismo, pero no es cierto, la necesidad que tenemos de estar con otros seres no tiene comparación, sobre todo por esas ganas de compartir nuestras sensaciones y sentimientos”, afirmó el productor con más de 40 años de carrera. Actualmente, trabaja en la producción de Perfectos desconocidos con un elenco nuevo que montará en el Teatro Libanes, además está en audiciones de una nueva producción que montará en el Teatro México y que espera estrenar a principios de noviembre.

“Lo que no pienso abandonar es el optimismo, tenemos que seguir defendiendo obras nuevas y confiando en que el público va a regresar, al igual que está pasando en otros países”, agregó.

También desea retomar el musical de Ghost, el cual terminó temporada hace unas semanas, por la llegada de la tercera ola y porque su alto costo de producción, ya que ni pagando menos sueldo a los actores, salían las cuentas. Esta medida la aplica en todos las obras que tiene en cartelera: “Todas las compañías están así, desde hace año y medio, hasta que se estabilice esto podremos pagar completo, espero que la vacuna y la inmunidad regrese a la gente a la normalidad”, detalló.

PIDE NO ESTIGMATIZAR AL TEATRO

Los teatros abrieron sus puertas por segunda vez en marzo pasado, tras el cierre por el confinamiento, y aún mantienen un aforo reducido, lo que le parece una burla cuando los aeropuertos, playas, restaurantes o plazas comerciales están abiertos, por eso le pide a las autoridades no estigmatizarlos. “El teatro es cultura y ésta nos hace mejores personas, si quieren bajar índices de delincuencia y mejorar a la sociedad, estimulen al teatro. Si no nos subsidian, como sucede en otros países, mínimo que no nos pongan piedras en el camino o la vara más alta”, finalizó.

SUS OBRAS

“Defendiendo al cavernícola” es protagonizada por César Bono y se presenta en el Teatro López Tarso.

“TOC TOC” da funciones en el Teatro Fernando Soler, del Centro Teatral Manolo Fábregas

“Pequeñas grandes cosas” se exhibe en el Teatro Milán.

A Morris le gustaría regresar a actuar y no duda en sorprender al público pronto.

