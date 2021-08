Mamá de Belinda vence al Covid-19 y comparte emotivo mensaje: “Mi hoy es un renacer”

La mamá de Belinda reapareció en redes sociales luego de que hace algunas semanas se dio a conocer que dio positivo a Covid-19, esta vez compartió un emotivo mensaje en el que da a conocer detalles de su estado de salud.

La noticia de que Belinda Schüll Moreno padecía coronavirus al igual que su esposo, Ignacio Peregrín Gutiérrez, se dio a través de las redes sociales donde la cantante de 29 años de edad confirmó lo señalado y envió un mensaje a su madre.

La familia de la intérprete de “Ángel” vivió momentos de tensión debido a que Schüll Moreno tuvo que ser hospitalizada de emergencia, esto al presentar bajos niveles de oxigenación que es uno de los signos de alerta del virus.

Mamá de Belinda. Foto: Instagram

Tras unas semanas, la madre de Belinda reapareció compartiendo un emotivo mensaje en el que asegura nunca haberse rendido, además detalló que desde este sábado le dijo adiós al oxígeno por la enfermedad.

“Hoy me despido del oxígeno, de las inyecciones, de los medicamentos. Mi hoy es un renacer. En este nuevo comienzo amo la vida más que nunca; es una segunda oportunidad que la vida me regaló y sé que nunca me rendí. Gracias Dios porque me diste la fuerza para recuperarme y me diste tu luz compañía y protección”, escribió.

Tierno mensaje de Belinda

La prometida de Christian Nodal confirmó la noticia del contagio de su madre a través de redes sociales al responder a un mensaje que ésta le envió por su cumpleaños.

La cantante viajó a uno de los parques de diversiones de Disney junto a Nodal para celebrar su cumpleaños, sin embargo, no pudo estar acompañada de su madre debido al delicado estado de salud que presentaba en ese momento.

“Hubiera dado lo que fuera por viajar contigo y estar juntas este día tan especial, lamentablemente no puedo por una dificultad de salud, pero superando este momento tan difícil celebraremos juntos. Te amo”, compartió Belinda Schüll.

La cantante no dudó en responder agradeciendo las palabras de su madre y resaltando que lo más importante era su salud: “Mami te vas a poner bien pronto, y vamos a festejar, tu salud es lo primero. Te quiero”.