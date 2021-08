Ingrid Martz anuncia MUERTE de su 'primera hija'; "siempre estuvo a mi lado" | FOTO

Ingrid Martz decidió alejarse de las redes sociales durante el mes de agosto, a pesar de ser una de las famosas más activas en redes sociales, sus publicaciones fueron disminuyendo, situación que preocupó a sus seguidores.

Sin embargo, este sábado 28 de agosto la actriz decidió reaparecer con una publicación en sus redes sociales. El mensaje sirvió para anunciar que su 'primera hija' falleció, por lo que tomó la decisión de alejarse para vivir este dolor.

Compañera de vida

"Hace 8 días pasó una de las cosas que más me ha dolido en mi vida y he estado llorando, sanando y tratando de entender y asimilar lo que pasó. Hace 14 años conocí a uno de los grandes amores de mi vida, con ella compartí cada momento, tristezas, felicidades, viajes, alegrías, el nacimiento de Martina, TODO!", fue parte del mensaje de la actriz.

Nicky, de 14 años, falleció provocando un dolor inmenso en Martz, ya que fue una compañera de vida con quien compartió momentos de alegría y tristeza.

Llora su partida

"No puedo imaginar mi vida sin ella, Nicky, mi perrita, mi primera hija, no puedo recordar un momento en el que ella no esté, siempre estuvo a mi lado y es y será mi hija por siempre", agregó Ingrid.

La actriz señaló que la muerte de su perrita le ha costado muchas lágrimas. Al mismo tiempo publicó un video de dos minutos en donde recordó los momentos que vivió al lado de Nicky. De inmediato, recibió comentarios de apoyo por parte de sus seguidores.