Thalía celebra sus 50 años; lo hace virtualmente divertida

“Me oyen, me escuchan, me sienten”, es una de las frases más populares que hace dos años viralizó a Thalía al grado de que la volvió canción, convirtiéndose en su segundo hit del verano. En esa ocasión, la intérprete mexicana lució un jumpsuit de flecos que movía de un lado a otro, este look y su gran energía fueron clave en la popularidad del tema.

Pero este es sólo uno de los peculiares post con los que Thalía, quien hoy festeja 50 años de edad, ha conquistado a sus fans en redes sociales, ya que suele mostrarse con atuendos elegantes, pero también con disfraces, sandalias, vestidos holgados y hasta shorts. Incluso, no tiene problema en alterar sus gestos con filtros graciosos para convertir su afilada barbilla en una abultada papada o burlarse de los rumores de que se quitó una costilla.

La energía que muestra en las plataformas, está respaldada por la música que constantemente lanza, pues desde que debutó en 1980 en el grupo infantil Din-Din y después cobrara fama con Timbiriche, ha experimentando en distintos géneros como el urbano, con colaboraciones con Nati Natasha y Sofi Reyes, o banda.

En estos 40 años de carrera, la esposa de Tommy Mottola, ha ilusionado a los mexicanos con su actuación en telenovelas que hoy son un clásico como “Quinceañera”, la trilogía de las “Tres marías”: “María Mercedes” (1992), “Marimar” (1994) y “María del barrio” (1995); la segunda llegó a transmitirse en más de 40 países, y con sus hits musicales como “Piel morena” (1995), “A quién le importa” (2002), “Equivocada” (2009) y “Te Perdiste Mi Amor” ft. Prince Royce (2013).

Temas con los que también logró cruzar fronteras y hacer una carrera internacional, le han dado cinco Billboard Latin Music Awards y ha sido nominada a varios Grammy Latino, de hecho ha estado en los escenarios de esta ceremonia en siete ocasiones, las últimas cuatro han sido en este último lustro, lo cual refleja el éxito que aún mantiene, basado también en esa conexión que crea con sus fans a través de redes sociales.

Este año presentó su más reciente disco, “Desamorfosis”, el número 15 de su carrera, pero ha alternado su tiempo entre el mundo del entretenimiento y empresarial. En los 90, lanzó una línea de lencería, siete años después, presentó su marca de ropa femenina, accesorios y artículos de hogar. Fue la primera mexicana en tener una línea de ropa en Estados Unidos. Además, también colabora en distintas causas sociales apoyando con su imagen o recursos económicos.

DETALLES DE SU VIDA

Sus papás fueron Ernesto Sodi y la empresaria mexicana Yolanda Miranda Mange.

Es la menor de cinco hermanas, Laura Zapata, Federica, Gabriela y Ernestina Sodi.

Desde los cuatro años, Thalía mostró su interés por las artes y tomó clases de ballet y piano.

Desde pequeña aprendió a hablar inglés y francés.

Hizo su primera gira internacional en 2004 por Estados Unidos, llamado High Voltage Tour.

Se casó con el empresario de la música Tommy Mottola en Nueva York en 2005.

Tiene dos hijos, Sabrina nació en 2007 y cuatro años después llegó Matthew Alejandro.

17.9 millones de seguidores tiene en Instagram.

8.6 millones de personas la siguen en Tik Tok.

8 veces ha asistido a la MET Gala.

5 premios Billboard ha ganado.

2 People’s Choice Awards recibió.

4 Premios Juventud también tiene.

8 Premios Lo Nuestro le han dado.

PAL