¿Se sentía abandonado? Alex Fernández señala que su papá nunca estaba en casa

El cantante Alex Fernández ha señalado que en ocasiones se sintió solo en casa dado que su padre Alejandro Fernández no siempre estaba en su casa, pues tenía una ajetreada vida artística que no le permitía convivir mucho con su familia, lo cual hizo que Alex pensará muy bien en si quería seguir el mismo camino.

Aunque le gusta la vida que lleva, Alex señala que el muy hogareño pues le gusta en casa y no perder tiempo en otras cosas.

“A mi me encanta estar en mi casa, odio los aviones, yo era de que, si para ir a un lugar en media hora en avión y eran 5 o 4 horas en carro, yo decía ‘yo me voy en carro’”, contó el joven en entrevista para el programa radiofónico “Me lo dijo Adela”.

Es fan de The Big Bang Theory

De la misma manera, reveló que además de analizar que la vida de los cantantes es pasar el tiempo en hoteles y aviones, también sufre de un trastorno obsesivo compulsivo de limpieza y orden (TOC), e inmediatamente se comparó con el protagonista de la serie “The Big Bang Theory”.

“Yo soy muy… me gusta mucho la limpieza, no sé si ubican a Sheldon Copper… ¡yo soy Sheldon güey!... o sea, yo estoy en el paraíso ahorita, o sea, no te puedo explicar ahorita todo el mundo con la pandemia de no… y yo estoy feliz, ahí traigo como Sheldon mi spray y todo, y siempre fui muy así”, dijo con una gran sonrisa.

A pesar de todas las complicaciones que veía el joven para seguir los pasos de su familia en el aspecto profesional, para nadie es un secreto que Alex decidió seguir el consejo de su abuelo don Vicente de continuar con el legado de la Dinastía Fernández en el mundo artístico.

