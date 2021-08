¿Qué ver en el cine este fin? Candyman, un espíritu asesino regresa a la pantalla grande

La primera cinta de Candyman (1992) de Bernard Rose fue una de las películas más exitosas de horror durante los años 90. La historia se basó en un cuento de Clive Barker y se centra en un espíritu asesino que lleva consigo un gancho en lugar de mano, el cual invocado accidentalmente por un estudiante escéptico.

En aquellos años, la cinta llamó la atención de los críticos cinematográficos llegando a tener el 70 por ciento de aprobación de la página especializada Rotten Tomatoes por su historia pero sobre todo, por hacer una fuerte denuncia social sobre el racismo.

¿De qué va Candyman?

Ahora a casi dos décadas, llega una nueva versión de Candyman, la cual en realidad es considerada una "secuela espiritual" de la película de 1992.

Esta producción es dirigida por la cineasta Nia DaCosta y en su elenco destacan nombres como Yahya Abdul-Mateen II, Tony Todd, Teyonah Parris, Nadia Simms y Colman Domingo.

Mientras que el guión fue escrito por el propio DaCosta, Jordan Peele y Win Rosenfeld. En esta nueva trama se lleva al espectador de regreso a Cabrini Green, Chicago, el barrio donde comenzó la leyenda.

La trama ahora gira en torno a los nuevos proyectos residenciales de este vecindario, mismo que durante años se ha visto amenazado por la historia de un asesino en serie con un gancho por mano, mismo que se invoca al repetir su nombre cinco veces frente a un espejo.

Candyman 2021. Foto: Especial

Esta vez luego del paso de una década desde de que la última torre de Cabrini fue destruida, Anthony McCoy (Abdul-Mateen), un artista visual de la ciudad y su novia Brianna Cartwright (Teyonah Parris), se mudan a un apartamento de lujo del barrio que ahora irreconocible, pues está repleto de millennials y de otras personas que desconocen el oscuro pasado de este lugar.

Este 27 de agosto Candyman, se estrenó con una una calificación positiva del 82 por ciento en Rotten Tomatoes, pues tras su llegada a las pantallas grandes, los críticos han comparado al nuevo largometraje de la franquicia con cintas exitosas como, ¡Huye! (99 por ciento) (Get Out) y Nosotros (95 por ciento) (Us), pues la cinta también aprovecha su trama para reflejar el racismo violento que se vive en Estados Unidos, aunque destacando que DaCosta le da un sello distintivo y matizado a su filme.